Violences faites aux femmes : il faut plus de moyens pour soutenir les victimes

Deux femmes sont mortes en Bretagne dimanche dernier tuées par leurs conjoints, l'une à Saint-Brieuc, l'autre à Pont-Péan, au Sud de Rennes. Une petite fille de trois ans a également été tuée par son père. On évoque la lutte contre les violences faites aux femmes avec Maëlle Daniaud, la directrice de l'Asfad, association rennaise dont c'est l'une des missions.

France Bleu Armorique : Deux femmes et une enfant victimes ce dimanche en Bretagne. Ça ne s'arrêtera donc jamais. C'est désespérant pour vous ?

Alors, avant le désespoir, nous, on sent beaucoup de douleur de voir à nouveau des femmes assassinées par leur conjoint, de voir une enfant assassinée. On a aussi beaucoup de colère parce que malgré le travail des professionnels et la mobilisation des associations, les chiffres, ils ne baissent pas. Ils n'ont pas baissé en 2022 et l'année 2023 s'annonce déjà noire. Et après, je me dis que nous, associations, ce n'est pas à nous de désespérer. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Donc on continue à porter la parole de ces femmes qui luttent à apporter des solutions, à demander des moyens, à mettre en place pour essayer d'endiguer ce phénomène.

Mais qu'est ce qui ne marche pas ? Il n'y a pas assez de moyens ?

Oui ce qui manque c'est la prévention, la sensibilisation à tout âge, et des moyens pour les femmes victimes de violence, pour ces femmes qui veulent s'en sortir. Il faut que cela beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour l'ensemble de ces personnes. Et puis l'autre chose, c'est la prise en charge des auteurs, une prise en charge judiciaire rapide et efficace et aussi une prise en charge éducative de ces hommes pour qu'ils sortent du cycle de violence.

On cite souvent l'exemple de l'Espagne qui a des lois plus fortes en la matière, qui met plus d'argent aussi dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, plus que la France en tout cas, et où le nombre de féminicides a drastiquement baissé en quinze ans. C'est un exemple à suivre selon vous ?

C'est vrai que l'Espagne est un pays qui est souvent un peu un exemple pour nous associations, au regard des moyens qu'ils ont développés avec des moyens financiers qui sont considérables. Il y a vraiment cette politique très transversale, interministérielle qui porte, et qui est portée depuis de nombreuses années en Espagne. L'avantage, c'est qu'on voit que ça marche, quand on met les moyens. On n'endigue pas complètement le phénomène, mais on voit qu'on peut le ralentir. On peut prévenir, on peut sensibiliser beaucoup plus fort, voire on peut éviter des drames comme on a connu ce week-end.

Parmi les moyens, il y a la formation de ceux qui accueillent ces femmes victimes de violences, que ce soit en gendarmerie ou en commissariat. Est ce qu'il y a eu des évolutions positives selon vous en France ?

Nous, ça fait plus de 40 ans à l'Asfad qu'on travaille sur ce sujet, et on note très clairement qu'il y a des évolutions. Il y a quand même plus de moyens et une sensibilité beaucoup plus forte dans toutes les sphères de la société et aussi au niveau des professionnels de la justice, des professionnels de la gendarmerie, des policiers. Nous, on a des intervenants qui interviennent dans les commissariats et en gendarmerie et qui participent aussi à la diffusion de cette sensibilisation. Pour autant, on déplore encore des plaintes qui ne sont pas prises, des victimes qui ne sont pas assez écoutées, pas bien prises en charge dans certains commissariats et gendarmerie. Donc l'effort doit être continu et constant malgré les évolutions.

Que pensez vous des téléphones grave danger, des bracelets anti rapprochement qui sont des mesures qu'on peut utiliser pour les victimes ou pour les auteurs de violences ?

Ce sont des outils qui sont nécessaires. Ce sont des outils que nous, on a pu utiliser pour des femmes qu'on accompagne. Pour autant, , ce n'est qu'une partie de la solution. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les femmes ne soient plus confrontées à ce parcours kafkaïen qui est celui de la sortie des violences. En fait, une femme victime doit aussi être responsable de retrouver un logement, du parcours des enfants, de prendre en charge sa santé et tous les actes administratifs de la vie quotidienne. Et ce parcours kafkaïen, qu'on ait un téléphone grave danger ou un bracelet anti rapprochement, en fait, il ne sera pas solutionné. Donc c'est vraiment nous ce qu'on réclame, ce sont des moyens importants pour les acteurs spécialisés pour qu'ils puissent soutenir et faciliter le parcours des femmes.

Pour terminer, qu'est ce qu'on peut faire si on pense connaître quelqu'un victime de violences ?

Alors la première chose à faire, c'est entendre, écouter, croire la parole des victimes. C'est vraiment la première chose. Être aussi sensibilisés à ces sujets. Il y a un outil qui est assez formidable, ça s'appelle le "violentomètre" . Ca permet de situer sa relation ou la relation des proches au regard des questions de violence. En fait, un conflit dans le couple ce n'est pas de la violence. Donc cet outil est assez bien à utiliser. Et puis après, il y a des associations comme la nôtre, mais il y en a beaucoup d'autres sur le territoire breton, qui peuvent être contactées par les proches pour avoir des conseils, pour pouvoir orienter, voire pour accompagner la personne, l'amie, la famille ou la collègue qu'on connaît qui est victime de violences.

Le numéro national pour les victimes de violences c'est le 39 19.