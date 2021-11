Violences faites aux femmes : le parquet de Reims lance un jeu pour sensibiliser les jeunes

Le parquet de Reims lance EGALIGAME. Sous la forme d'un jeu de l'oie numérique, EGALIGAME a été envoyé aujourd'hui, jeudi 25 novembre, à tous les collèges et lycées de l'Académie de Reims.

Un souhait de Matthieu Bourrette, le procureur de la République de Reims, qui veut "sensibiliser les jeunes à des questions lourdes de manière ludique".

Un jeu encore à développer

35 cases et 71 questions de culture générale et pénale composent ce jeu de l'oie. "On n'attend pas forcément le parquet comme créateur de jeu, ironise Matthieu Bourrette. On souhaite plus tard y ajouter des images et du son. Mais restons modeste, un outil de prévention n'existe que par l'utilisation qui en est faite par le public auquel il s'adresse."

Si vous aussi souhaitez jouer et en apprendre plus sur le fonctionnement de la justice, vous pouvez cliquer ici. Le parquet précise que le jeu ne fonctionne qu'avec un ordinateur sous Windows et avec l'application JAVA que vous pouvez télécharger ici.