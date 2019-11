Violences faites aux femmes : une intervenante sociale en poste au commissariat de Niort

Franck Perrault, DDSP des Deux-Sèvres et Prune Fouet-Bard, nouvelle intervenante sociale au commissariat de Niort

Niort, France

Depuis deux mois, une affichette "intervenant social" a fait son apparition à côté de l'accueil du commissariat de Niort. Prune Fouet-Bard accueille les victimes de violences conjugales. En zone police, dans les Deux-Sèvres, ces violences faisant l'objet d'une procédure judiciaire ont augmenté de 120% depuis le début de l'année.

La lutte contre ce phénomène est l'une des priorités du gouvernement. Un intervenant social est déjà présent depuis plusieurs années au niveau de la gendarmerie de Bressuire. A Niort, ce dispositif a existé mais n'avait pas pu être pérennisé, faute de financement. Et l'objectif d'Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres, est d'ouvrir d'autres postes en zone gendarmerie.

Mon rôle n'est pas d'enquêter mais d'accompagner

"Je ne suis pas policière", précise d'emblée Prune Fouet-Bard. Le rôle de cette Niortaise de 26 ans qui a un diplôme d'assistante sociale "n'est pas d'enquêter sur les faits. C'est plutôt pouvoir accompagner les victimes si elles le souhaitent vers un dépôt de plainte ou autre". L'intervenante sociale peut aussi orienter une femme victime en fonction de difficultés qu'elle peut rencontrer sur la garde des enfants, le logement ou des problématiques financières.

Pour Franck Perrault, directeur départemental de la sécurité publique dans les Deux-Sèvres, cela permet "une approche plus globale au-delà de l'accueil, de la prise de plainte et de l'enquête".

Le bureau de l'intervenante sociale se situe au commissariat de Niort, 2 rue de la Préfecture. Il est ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Le mardi une permanence est effectuée au Clou-Bouchet et à Chauray en alternance une semaine sur deux. Contact tél : 05.49.28.72.93