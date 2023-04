Violences gynécologiques : l'enquête visant la secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharopoulou classée sans suite

Elle était visée par deux plaintes pour viol concernant sa pratique du métier de gynécologue. La secrétaire d'Etat chargée du Développement, Chrysoula Zacharopoulou, a été mise hors de cause. Les plaintes la visant ont en effet été classées sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, a indiqué le Parquet de Paris ce mardi.

L'enquête, ouverte en mai 2022, a été classée fin mars. Les patientes qui avaient déposé les deux plaintes reprochaient à la gynécologue des gestes qu'elle leur aurait imposés, pendant des examens effectués quand elle était praticienne. Une troisième plainte avait ensuite été déposée en juin 2022 pour violences sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public.

Après l'annonce de l'ouverture d'une enquête la visant, la secrétaire d'Etat avait rejeté les accusations, les jugeant "inacceptables et révoltantes".

Spécialiste de l'endométriose

Elue en 2019 sur la liste Renaissance au Parlement européen, où elle a notamment siégé à la commission des droits de la femme, Chrysoula Zacharopoulou est une médecin engagée de longue date sur la question de l'endométriose. Elle avait remis en 2021 un rappor t sur le sujet au gouvernement français.

Née à Sparte, elle fait ses études en Italie avant d'exercer en France, à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé (Val-de-Marne) puis aux Hôpitaux de Paris (AP-HP), notamment à Tenon dans le service du Professeur Emile Daraï, également sous le coup d'une enquête pour des accusations de viols . Ce spécialiste de l'endométriose, sexagénaire, ancien chef du service de gynécologique-obstétrique et de médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon, a pour sa part été mis en examen en novembre pour violences volontaires. Trente-deux plaignantes l'accusent d'avoir pratiqué des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et sans demander leur consentement.

Une "charte de la consultation"

Dans la foulée de l'affaire Daraï, les sociétés savantes de gynécologie ont édicté une "charte de la consultation", qui rappelle notamment que "l'accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique" et que l'acte "doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté".