Violences : "il n'y a pas plus de racistes dans la police qu'ailleurs" s'insurge un policier en Mayenne

Mis sous pression par la multiplication des manifestations contre le racisme et les violences policières, Emmanuel Macron s’est décidé à réagir. Selon l’Elysée, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le Premier ministre, Edouard Philippe, et lui a demandé de lui faire rapidement des propositions pour répondre aux revendications exprimées.

Du racisme dans la police ? Des accusations qui agacent et font réagir les syndicats de police. En Mayenne, l'organisation Unité-SGP-FO estime, c'est vrai qu'"il y a des racistes dans la police mais c'est une infime minorité qu'il faut mettre au ban de la profession".

Vivien Garreau, le représentant de ce syndicat en Mayenne, se dit choqué par les amalgames : "ça a commencé avec les Gilets Jaunes et puis ça s'est amplifié. Chacun y va de son commentaire sur les policiers et les gendarmes qui feraient mal leur boulot. Mais si les gens vivent bien en France, si les délinquants sont arrêtés, c'est aussi parce que nous sommes là pour veiller. Nous faisons face à une hostilité grandissante, peut-être le refus de la politique menée par le gouvernement, on ne sait pas bien et tout un tas de colère que nous subissons. C'est très gênant. Les collègues, au quotidien, ne sont pas là pour se battre avec d'autres personnes. On ne court pas après les gens sans raison. On est là pour faire respecter l'ordre et la paix publique".

Ce lundi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a tenu une conférence presse dans laquelle il a qualifié le racisme de _"mal abject"et assuré qu'il n'y avait pas d'"impunité pour les actes et propos racistes au sein de la police". _