Violences inter quartiers à Dijon : plusieurs mineurs interpellés

Six mineurs ont été interpellés ce mardi 8 février en début de journée dans le cadre de l'enquête sur les violences entre quartiers dijonnais. Les six jeunes sont impliqués dans quatre agressions au cours desquelles trois lycéens ont reçu des coups de couteau et un autre a été passé à tabac.