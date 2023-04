Violences intra-familiales : garde-à-vue "systématique" désormais pour les conjoints

Il n'y a jamais au autant de plaintes pour violences intrafamiliales. Le parquet de Brest a traité 707 affaires l'an dernier. Du jamais vu. C'est une priorité pour le procureur de la République de Brest.

France Bleu Breizh Izel : Que veulent dire ces chiffres ? Qu'il y a plus de violences intrafamiliales ou plus de procédure ? Que les victimes hésitent moins, ont moins de réticences, moins de difficultés à porter plainte ?

C'est une interrogation qui reste en réalité sans réponse. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont plus violents que leurs prédécesseurs, leurs aïeuls, leurs anciens? Pas si sûr que ça. Il est possible aussi que la société actuelle soit plus violente. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a plus de dénonciations devant les forces de l'ordre, donc auprès de la justice et qui justifient et qui expliquent cette explosion des chiffres.

"Ce sont d'abord les hommes qui sont violents à l'égard des femmes"

Vous parlez des hommes, c'est plus un comportement violent qui est masculin ?

La société est elle-même globalement violente. Mais au sein des familles, au sein des couples, c'est majoritairement les hommes qui sont les auteurs de violences à l'égard des femmes. Je crois qu'il faut que le discours soit désormais parfaitement clair. Ça fait des décennies qu'on traite ce sujet, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale, y compris des acteurs judiciaires comme nous. Ce sont les hommes et d'abord les hommes qui sont violents à l'égard des femmes. Il faut que ce soit dit compris pour commencer à avancer.

Avez-vous eu des renforts pour gérer ces 700 dossiers? En justice, mais aussi auprès de ceux qui prennent les plaintes et ceux qui enquêtent, les gendarmes, les policiers également ?

Il y a des renforts auprès des forces de l'ordre. Je ne suis pas le mieux placé pour évoquer ces questions de renforts. Je sais, pour en parler avec le préfet du département, qu'il y a des moyens qui ont été alloués. Mais en réalité, l'ampleur des plaintes, l'ampleur des dossiers, restent largement au dessus des moyens qui sont disponibles.

"Réponse systématique"

Avez-changé votre organisation?

Nous avons adapté notre organisation, mais surtout, nous avons mis en place une politique pénale, c'est-à-dire une manière d'appréhender ces sujets. Depuis la prise de plainte, depuis la révélation des faits jusqu'à la condamnation, voire après la condamnation. C'est tout ce système en réalité qui participe aussi de l'explosion des chiffres, c'est-à-dire un ensemble de de dispositif mis en place pour faciliter l'expression des femmes qui sont victimes, pour aménager les modalités de la prise de plainte et ensuite, pour donner une réponse systématique à tous les faits qui sont révélés, pourvu que ces faits soient établis.

Que veut dire "une réponse systématique" ? Des gardes-à-vue à chaque fois ?

Garde-à-vue systématique, déferrement systématique. Ensuite une politique pénale locale, celle de Brest est un déferrement systématique. A la sortie de la garde-à-vue, la personne est systématiquement amenée devant le procureur qui va lui notifier une décision. L'objectif est très simple : chaque fois qu'un fait est révélé, que l'enquête permet d'établir que ces faits se sont produits, nous devons saisir cette occasion pour donner une réponse et d'abord pour essayer d'apporter une protection à la femme et aux enfants parfois, qui sont victimes de ces violences.

Donc déferrement systématique, ça veut dire une réponse dans la journée. La réponse est modulée, graduée en fonction de la gravité des faits, en fonction des antécédents de l'auteur. L'objectif, c'est que le moindre fait qui se révèle doit être l'occasion pour l'institution judiciaire, pour la société en réalité, de pouvoir essayer de donner une réponse protectrice et peut-être encore d'essayer d'accompagner l'auteur pour qu'il sorte de ce comportement.

Cette politique de garde-à vue systématique est critiquée par certains avocats, comme le Brestois Pierre-Hector Rustique. Il y voit une violation des droits de l'homme. Qu'est-ce-que vous répondez?

Il s'agit d'un choix, c'est à dire une prise de conscience. Une politique pénale, c'est un choix, c'est une orientation, c'est une conviction sur un sujet en fonction d'une réalité sociale. Et cette réalité sociale ne peut plus être ignorée. Évidemment, ça induit beaucoup de moyens pour les forces de l'ordre. C'est une complication, y compris pour nous puisqu'on ne traite quasiment plus ou en grande partie plus que des violences conjugales. Mais il faut que nous traitions ce sujet.

Mais au détriment de quoi, si vous faites plus de violences conjugales ?

On fait tout, c'est-à-dire qu'on le fait au détriment peut être de notre charge de travail, de notre temps de travail, etc... Nous avons de nouvelles répartitions dans la façon de gérer l'ensemble de nos contentieux. J'entends la critique. Mais est ce qu'il y a une raison fondamentale d'accepter qu'un homme puisse gifler une femme? Au nom de quoi? Nous l'avons peut être trop accepté par le passé.

Aujourd'hui, il faut une prise de conscience et ça me donne l'occasion de dire qu'en réalité, nous traiterons pas ce dossier, cette affaire seulement judiciairement. Nous faisons notre part. Il faut que la société tout entière, dans les modes d'éducation, dans la façon dont nous percevons les rapports entre les hommes et les femmes, puisse faire aussi. Et ça se fait. Il y a les associations, il y a l'école, la famille, il faut que tout le monde se mobilise. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ce rapport de domination dans le couple. Il n'y a aucune raison de l'accepter.

"Une politique pénale dynamique, volontariste et parfaitement assumée"

C'est à partir d'une gifle qu'on peut éviter les situations explosives ? Il y a eu sept féminicides dans le Finistère l'an dernier. Le dernier, c'était à Carantec, le 30 octobre. Un homme qui a tué sa femme et leurs deux filles. Il s'agit de repérer les situations ?

C'est repérer une situation. Le moindre signal qui se révèle par un signalement, par une déclaration, par une révélation faite par un ami ou un collègue de travail, un voisin, nous devons le saisir. Nous devons nous saisir du moindre indice pour faire des investigations. Bien sûr, on nous défère pas devant la justice si les faits ne sont pas établis, mais dès lors que les faits sont établis, il faut se saisir de cette occasion pour essayer d'apporter une réponse d'accompagnement pour les auteurs, de protections pour les femmes et leurs enfants parfois. C'est une politique pénale dynamique, volontariste et parfaitement assumée.

