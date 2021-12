Incidents Paris FC - Lyon : trois ultras du PSG interpellés

La police a interpellé trois ultras du PSG ce mardi matin en région parisienne dans le cadre de l'enquête sur les violences commises lors du match de Coupe de France Paris-FC Lyon vendredi 17 décembre. Ces trois hommes font partis du groupe porte 411 dans le virage Auteuil. Ils sont actuellement en garde à vue afin de répondre de leur possible implication dans les violences survenues entre supporters au Stade Charléty à la mi-temps.

Deux de ces supporters interpellés sont actuellement Interdits De Stade (IDS) au Parc des Princes, a appris France Bleu Paris de sources concordantes. Des vidéos ont permis d'identifier ces trois personnes, indique l'Agence France Presse. Le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête pour violences volontaires au sein d'une enceinte sportive. Aucune interpellation n'a eu lieu sur le moment.

Vendredi soir, à la mi-temps du 32e de finale de Coupe de France entre le PFC (L2) et l'OL, des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule, le déploiement des forces de l'ordre. Deux personnes ont été blessées. Deux "bombas" (gros pétards) avaient également explosé et le match avait été interrompu sur le score de 1-1 alors que la seconde période s'apprêtait à démarrer.

Le collectif Ultras Paris s'exprime sur le sujet

Le Collectif Ultras Paris (CUP), seul groupe d'ultras reconnu par le PSG, a réagi pour la première fois ce mardi via un communiqué sur les réseaux sociaux, en rappelant qu'en "aucun cas, il ne cautionnait les actes de violence commis". "S'il s'avérait que des membres du CUP étaient impliqués dans ces incidents, ils seraient immédiatement exclus de notre groupe", a poursuivi le collectif.