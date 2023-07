Violences policières à Marseille : le parquet demande la détention provisoire pour les 4 policiers de la BAC

Quatre policiers de la brigade anti-criminalité (BAC), soupçonnés d'avoir violemment frappé un jeune homme à Marseille en marge des émeutes qui avaient suivi la mort de Nahel , ont été déférés aux fins de mise en examen ce jeudi, a annoncé le parquet, qui a requis leur placement en détention provisoire.

Ce mercredi, la garde à vue des quatre policiers de la BAC avait été prolongée, annonçait franceinfo, de source proche du dossier. Au total, "huit fonctionnaires de police" ont été placés en garde à vue mardi, précise le parquet de Marseille. Les autres fonctionnaires ont été relâchés.

Les quatre policiers présentés au juge ce jeudi sont donc suspectés de violences policières lors des émeutes à Marseille qui ont suivi la mort de Nahel. Les faits se seraient produits dans la nuit du 1er au 2 juillet, sur Hedi, un jeune homme de 21 ans, hospitalisé. L'avocat du jeune homme de 22 ans raconte à France Bleu Provence la scène qui se serait déroulée dans le centre-ville de Marseille, vers 2 heures du matin cette nuit-là.

"Coups de matraque et tirs de flash-ball dans la tête"

Selon Me Jacques Preziosi, Hedi était simplement venu faire la fête à Marseille avec un ami. Des policiers se seraient alors "rués sur eux", les auraient attaqués à "coups de matraque et tirs de flash-ball dans la tête", à courte distance. Les tirs auraient atteint son client, tombé par terre. "Il est ensuite roué de coups de matraque et de coups de pied", poursuit l'avocat au barreau de Marseille.

Ce jeune homme, sans casier selon son avocat, aurait été victime après cette attaque d'un hématome intra-cérébral, d'une fracture de la mâchoire, et d'une perte de la vision de l'œil gauche. "Autant de choses qui ne sont pas causées par un seul coup, mais par une série de coups portée avec une violence effrayante", poursuit Me Jacques Preziosi.

Une autre enquête en cours

Par ailleurs, une autre enquête a été ouverte par le parquet de Marseille le 4 juillet concernant la mort d'un homme de 27 ans causée par un projectile de type flash-ball au cours de la même nuit du 1er au 2 juillet, toujours dans le centre-ville de Marseille.

Mohamed Bendriss, marié, père d'un enfant et dont la veuve attend un deuxième enfant, avait perdu la vie après avoir fait un malaise alors qu'il circulait à scooter. C'est lors de son autopsie qu'avait été repérée sur sa poitrine la trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD.