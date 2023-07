Violences policières à Marseille : le patron de la police nationale souhaite la libération du policier écroué

"Le savoir en prison m'empêche de dormir", confie ce lundi matin Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, dans les colonnes du Parisien-Aujourd'hui en France, au sujet du policier de la BAC de Marseille placé en détention provisoire dans la nuit de jeudi à vendredi. L'agent est soupçonné d'avoir frappé à coups de matraque et de tirs de flashball un jeune de 21 ans, en marge des émeutes, après la mort de Nahel. Quatre agents de la BAC de Marseille sont mis en examen dans cette affaire . Les trois autres policiers sont placés en contrôle judiciaire.

"Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison"

"De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail", poursuit Frédéric Veaux. "L'émotion et la colère passées, il faut se donner les moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire de police retrouve la liberté", ajoute le patron de la police nationale.

"Je partage les propos du DGPN", a tweeté le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, en soutien. Des centaines de policiers de Marseille et des Bouches du Rhône se sont par ailleurs mis en arrêt maladie ou en "service minimum" depuis vendredi, pour protester contre la décision de justice. Certains Marseillais se sont donc vus refuser leur dépôt de plainte .

La gauche s'insurge

La gauche a vivement réagi après ces différentes marques de soutien envers les policiers mis en cause. "Alors ? Darmanin, Macron et « l'arc républicain » refusent d'appeler la police au calme et au respect de la loi ? Donc ils les encouragent à "faire la guerre" aux "nuisibles" ? Écœurant. L'État ridiculisé", a tweeté Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis. Le premier secrétaire du Parti socialiste juge la situation "gravissime" et appelle à "une réunion en urgence" du Parlement.