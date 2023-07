Violences policières à Marseille : quatre policiers de la BAC mis en examen

Quatre policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Marseille ont été mis en examen, après avoir été présentés au juge d'instruction ce jeudi . Ils sont soupçonnés d'avoir violenté un homme de 21 ans lors des émeutes en réaction à la mort du jeune Nahel, fin juin. Une enquête a été ouverte le 5 juillet dernier pour "violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours". L'un des quatre agents est placé en détention provisoire, les trois autres sont placés sous contrôle judiciaire.

ⓘ Publicité

Un des quatre agents placé en détention provisoire

La victime est un homme de 21 ans, prénommé Hedi. Il a été hospitalisé après les faits, victime d'un hématome intracérébral, d'une fracture de la mâchoire, et d'une perte de la vision de l'œil gauche, selon son avocat maître Jacques Preziosi, auprès de France Bleu Provence. D'après le récit de l'avocat, le jeune homme était dans le centre-ville de Marseille ce soir-là pour faire la fête avec des amis. Les policiers les auraient alors attaqués à "coups de matraque et tirs de flash-ball dans la tête". L'avocat assure que son client s'est retrouvé à terre et qu'il a été "roué de coups de matraque et de coups de pied".

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi devant le tribunal de Marseille, en grande majorité des policiers venus soutenir leurs collègues pendant leur présentation devant le juge d'instruction. Certains policiers se sont mis en arrêt maladie ce jeudi soir, en guise de contestation.