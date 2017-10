Violences policières à Nantes : 11 plaignants demandent des comptes au procureur

L'assemblée des blessés ne lâche rien. Le collectif qui réunit des personnes blessées par la police lors de manifestations veut comprendre pourquoi les 11 plaintes déposées en juillet 2016 ont été classées sans suite.

Les avocats de l''assemblée des blessés demandent à la justice d'avoir accès aux détails des enquêtes concernant les 11 plaintes déposées il y a plus d'un an.

Selon Stéphane Vallée, l'un des avocats, c'est le seul moyen pour l'assemblée des blessés de prendre une décision sur la suite des procédures : "On ne connait pas les raisons de cette décision de justice. On ne sait pas si c'est parce que les auteurs n'ont pas été identifiés par exemple. On veut savoir si nous devons saisir un juge d'instruction si des actes d'enquête n'ont pas été réalisés."

"Le délai devient long"

Depuis leur demande de droit de regard sur les dossiers il y cinq mois, les avocats du collectif n'ont toujours pas reçu de réponse de la part du parquet. "Ça commence à être long. On est dans un cadre particulier de violences policières, on se demande pourquoi il y a tant de délai. Est-ce une volonté de cacher une réalité ?". L'assemblée des blessés s'interroge.

Le collectif, qui continue de dénoncer le comportement des force de l'ordre lors des dernières manifestations compte aussi saisir le tribunal administratif pour obtenir des dédommagements financiers.