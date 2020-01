Violences policières : Christophe Castaner en appelle à l'"exemplarité" et à l'"éthique" des forces de l'ordre

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rappelé lundi les forces de l'ordre au devoir d'"exemplarité" et à leur "éthique" lors de ses voeux à la police nationale et après une nouvelle vague d'accusations de violences policières.

"C'est l'honneur de la police qui est en jeu, on ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la police", a déclaré Christophe Castaner, une référence explicite à une vidéo montrant un policier faisant un croche-pied à une manifestante à Toulouse.

A Lyon, une grenade lacrymogène a atterri dans un appartement lors de la manifestation samedi contre la réforme des retraites. Avant de tomber au sol, elle a touché au bras un étudiant qui regardait le cortège depuis sa fenêtre. Une enquête a été ouverte par la police.

Des images qui s'ajoutent à de récentes violences commises par des policiers lors des manifestations contre les retraites et à la mort d'un livreur, à Paris, après un contrôle routier controversé.

"L'usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire, ce qui distingue l'ordre et la brutalité, c'est le fondement, aussi, de notre confiance avec les Français", a encore déclaré le ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement à l'école nationale supérieure des officiers de police (ENSOP) de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne).

Rappelant que les policiers avaient le droit de recourir à la force, il a souligné que celui-ci était "une responsabilité lourde, la plus lourde qui soit". Et d'ajouter : "C'est prendre la mesure de la situation. C'est faire preuve, toujours, de discernement. C'est dompter ses sentiments, se maîtriser, analyser et agir avec mesure et proportionnalité".

"Etre respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas"

"Policier ou gendarme, représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle, c'est assumer qui l'on est et porter son RIO (Référentiel des identités et de l'organisation, c'est à dire le numéro d'identification, ndlr). C'est être respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face aux coups", a-t-il complété alors que les forces de l'ordre sont régulièrement vilipendées sur les réseaux sociaux pour ne pas arborer leur numéro d'identification.

Depuis le début de la crise des "gilets jaunes" en novembre 2018, des manifestants, militants, partis politiques d'opposition ou défenseurs des libertés publiques ont mis régulièrement en cause des violences commises par des policiers ou gendarmes mais l'exécutif avait campé jusqu'ici sur un soutien sans faille aux forces de l'ordre, dénonçant même l'usage du terme "violences policières".