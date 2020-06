Violences policières : Christophe Castaner promet une sanction pour "chaque faute" ou mot raciste de la police

Après la manifestation contre les violences policières qui a réuni 20.000 personnes à Paris mardi soir et a été émaillée d'incidents, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a promis, ce mercredi, une sanction pour chaque faute ou mot raciste qui émanerait de la police.

Après la très forte mobilisation qui a rassemblé 20.000 personnes mardi soir à Paris contre les violences policières et en hommage à Adama Traoré, tué lors de son arrestation en 2016, et dans le contexte de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le gouvernement veut donner des gages.

"Chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes feront l'objet d'une enquête, d'une décision, d'une sanction"

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a ainsi promis, ce mercredi, que "chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes" ferait "l'objet d'une enquête, d'une décision, d'une sanction".

"Je suis, sur ce sujet, intransigeant", a-t-il assuré au Sénat. "L'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie, garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme".

Soulignant que "la réalité ne se fait pas sur les réseaux sociaux", le ministre de l'Intérieur a mentionné une étude récente de l'Université du Mont-Blanc portant sur 48.134 personnes, selon laquelle 85% des personnes interrogées avaient une "opinion positive" de la police.

Une mobilisation historique

Outre le défilé de mardi soir à Paris, qui a réuni 20.0000 personnes et a été émaillé d'incidents, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes, comme à Lille, Marseille et Lyon. Une mobilisation historique contre les violences policières. "Je n'ai jamais vu une mobilisation de cette ampleur par rapport aux violences policières", confirme Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions liées à la police, sur franceinfo ce mercredi.

Je crois que la question des violences policières est en train de sortir des banlieues - Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS

Pour lui, "il y a une dynamique en cours." Il pointe notamment le fait que la manifestation parisienne se soit tenue devant le tribunal de Grande instance de Paris : "Ce que je trouve très important c'est la localisation, le fait de déplacer la protestation vers les lieux qui peuvent régler, réguler la violence policière", observe-t-il. "Et ça, c'est un élément de politisation qui est nouveau. Je crois que la question des violences policières est en train de sortir des banlieues."

Il cite les violences policières subies par certains Gilets jaunes : "Des gens qui étaient des gens qui habitaient dans la campagne, dans les petites villes et moyennes villes françaises qui se sont rassemblées à Paris ont fait cette expérience. Elle est devenue un enjeu national de discussion, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Il n'y a pas de convergence, à mon avis, des luttes des banlieues avec celles du reste de la France. Mais il y a une prise de conscience collective qui progresse."

Un débat qui émerge dans le pays?

Pour le chercheur, "la politique du gouvernement et des précédents gouvernements a été de nier le caractère discriminatoire de la police en France". "Or", rappelle-t-il, "à la fois les travaux de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, du Défenseur des droits, de l'Ined, du CNRS et de Sciences Po ont tous montré depuis dix ans l'existence d'une discrimination policière en France, aussi bien à Marseille qu'à Lyon qu'à Grenoble qu'à Paris. Donc, c'est ce débat-là qui est en train, peut-être, de s'ouvrir en France", estime-t-il.