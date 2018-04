Trois policiers ont été condamnés à 5 mois de prison avec sursis et 2.000 euros chacun de dommages et intérêts ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris. Ils étaient accusés de violences aggravées contre des jeunes du 12e arrondissement de Paris.

"Les violences policières ne sont pas une fatalité", a déclaré Maître Slim Ben Achour, l'avocat des jeunes gens qui avaient porté plainte contre quatre policiers de leur quartier du 12e arrondissement de Paris.

Trois policiers, accusés de violences aggravées, ont été condamnés ce mercredi, en première instance, par le tribunal correctionnel de Paris, à 5 mois de prison avec sursis et 2.000 euros chacun de dommages et intérêts. Ces condamnations vont figurer sur leur casier judiciaire, a précisé l'avocat. Les policiers ont décidé de faire appel de cette décision. Le quatrième policier mis en cause a été relaxé faute de preuves.

En décembre 2015, 18 garçons et filles de 14 à 18 ans avaient décidé de déposer une plainte. Ils dénonçaient un harcèlement policier brutal lors de contrôles d'identité dans leur quartier du 12e arrondissement de Paris. Les policiers, qui se font appeler les "tigres", font partie du groupe de soutien des quartiers du 12e arrondissement de Paris.

Les jeunes leur reprochaient des contrôles sans motif accompagnés d'insultes, parfois racistes et de coups. Pour les garçons, il y avait, selon les jeunes, des humiliations lors des palpations de sécurité. Leur avocat avait qualifié ces gestes d'agressions sexuelles.

"Heureux de constater que la culture de l'impunité a trouvé une limite" devant les juges, a réagi l'avocat des jeunes, après l'annonce de la condamnation.