Violences policières contre un journaliste à Rennes : le Défenseur des droits demande des sanctions

Par Lisa Guyenne, France Bleu Armorique

En juin 2016, en marge des manifestations anti-loi Travail, un groupe de journalistes avait été malmené par des forces de l'ordre. Le Club de la presse breton avait alors saisi le Défenseur des droits. Un an et demi après, celui-ci demande des sanctions envers le policier mis en cause.