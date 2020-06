Violences policières : de nouveaux rassemblements samedi dans plusieurs villes de France

De nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi dans plusieurs villes de France pour dénoncer le racisme et les violences policières. Le week-end dernier déjà, plus de 23.000 manifestants avaient défilé à Paris, Lyon, Poitiers, Nancy ou encore Marseille. Et des rassemblements en hommage à George Floyd, décédé lors de son interpellation à Minneapolis le 25 mai, ont eu lieu mardi, jour de ses obsèques.

Vendredi, ce sont les policiers qui ont manifesté pour protester contre ces accusations de racisme et de violences, notamment à Paris, Marseille et Bordeaux.

Rassemblement à Paris pour Adama Traoré

Le comité de soutien pour Adama Traoré appelle à une "mobilisation populaire" ce samedi pour réclamer "la vérité et la justice" concernant la mort de ce jeune homme en juillet 2016 à la suite de son interpellation par la gendarmerie dans le Val-d'Oise.

Le départ du cortège est prévu à 14h30 place de la République.

Ce vendredi, le préfet de police a demandé à ce que tous les commerces, bars et restaurants ferment leurs portes sur le trajet de la manifestation parisienne. Il a également adressé une réquisition à la maire de Paris pour sécuriser les chantiers publics.

Des rassemblements en région

Des manifestations sont également organisées ce samedi à Besançon (15h), à Metz, Nancy, Avignon (17h) ou encore Montpellier et Marseille. A Chambéry, le rassemblement est prévu à 15h.

A Nantes, le préfet de police a interdit la manifestation. En raison de l'état d'urgence sanitaire, les rassemblements de plus de dix personnes sont en effet prohibés.

A Lyon, les manifestants ont prévu de se retrouver à 14h devant le tribunal des 24 Colonnes. Rendez-vous 14h30 à Caen, place du théâtre, à Rouen, place Saint Sever et à Tours, place Jean Jaurès.

A Lille, le rassemblement partira à 15h de la place de la République. Même horaire pour la manifestation à Cherbourg.