Violences policières : des manifestations ce samedi partout en France

Ce samedi, quasiment deux semaines après la mort de George Floyd lors d'une interpellation aux États-Unis, des appels à manifester ont été lancés dans plusieurs villes de France contre les violences policières. Et ce, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes en raison de la crise sanitaire. Des rassemblements sont ainsi prévus ce samedi après-midi à Bordeaux, Lille, Paris, Nantes ou encore Marseille et Limoges.

Des manifestants place de la Concorde

A Paris, le préfet de police Didier Lallement a décidé d'interdire plusieurs rassemblements prévus ce samedi pour "amplifier le mouvement international de solidarité contre l'impunité des forces de l'ordre". Le premier, prévu à 17h sur l'esplanade du Champ de Mars, où des familles de victimes ont appelé à se promener et "prendre une photo devant la Tour Eiffel" avec les hashtags #LaissezNousRespirer, #JusticePourToutesLesVictimes et #PasDeJusticePasDePaix. La préfecture interdit également les rassemblements prévus devant l'ambassade des Etats-Unis par la Ligue de défense noire africaine.

Un important dispositif policier a d'ailleurs été mis en place place de la Concorde pour éviter tout rassemblement devant l'ambassade des États-Unis, qui se situe juste à côté. Selon des reporters sur place, des dizaines de manifestants étaient déjà présents peu avant 15h.

La préfecture invoque des raisons sanitaires et le risque de "troubles à l'ordre public" "à l'instar des incidents et violences" survenus mardi lors de la manifestation lancée par le comité de soutien à la famille d'Adama Traoré devant le tribunal de Paris.

Des rassemblements en région

A Bordeaux, des manifestants ont commencé à se rassembler place de la Bourse en début d'après-midi.

Des manifestants sont également organisées à Nantes, Rennes, Limoges, Poitiers, ou encore Marseille. A Lille, un rassemblement est annoncé à 15h place de la République. A Nice, un rassemblement prévu à 17h a été interdit par le préfet des Alpes-Maritimes.

A Reims, même chose. Le préfet de la Marne interdit toute manifestation sur la Place d'Erlon et dans tout le centre-ville ce week-end, alors qu'un rassemblement était annoncé sur les réseaux sociaux contre les violences policières, mais aussi une manifestation de gilets jaunes.

L'état d'urgence sanitaire, en vigueur pour l'instant jusqu'au 10 juillet inclus, interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. "Il faut que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d'exprimer ce besoin-là parce qu'il faut quand même ne pas oublier la situation sanitaire" liée à l'épidémie du coronavirus, a insisté la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye vendredi, sans convaincre. "Manifester est un droit inaliénable" a réaffirmé la Ligue de défense noire africaine.

Des manifestations dans le monde entier

Il n'y a pas qu'en France que l'on se mobilise. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi en Australie avec des banderoles "Je ne peux plus respirer", en référence aux paroles prononcées par George Floyd.

Au Royaume-Uni, un rassemblement est également prévu devant le Parlement de Londres.