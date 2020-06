Des manifestations prévues samedi partout en France contre les violences policières

Plus d’une semaine après la mort de George Floyd aux Etats-Unis lors d’une interpellation, des appels à manifester samedi contre les "violences policières" ont été lancés dans plusieurs villes de France malgré l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes pour cause de crise sanitaire.

Paris, Marseille, Montpellier, Bordeaux ou encore Nice : plusieurs manifestations, non autorisées, sont prévues ce vendredi et ce samedi en France pour protester contre les violences policières et rendre hommage à George Floyd, Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc le 25 mai. Les manifestants sont appelés à se rassembler ce soir à 18h à Rouen devant le palais de justice, à 18h30 place du Théâtre à Caen, à 19h à Saint-Etienne ou encore à Clermont-Ferrand.

Rassemblements interdits à Paris

Dans la capitale, des familles de victimes réunies en collectifs invitent à "se promener" samedi "sur le Champ-de-Mars, dans le respect des gestes barrières, pour y prendre une photo devant la Tour Eiffel" avec les hashtags #LaissezNousRespirer, #JusticePourToutesLesVictimes et #PasDeJusticePasDePaix. Les organisateurs appellent à "amplifier le mouvement international de solidarité contre l'impunité des forces de l'ordre".

La Ligue de défense noire africaine a décidé de maintenir deux rassemblements devant l'ambassade des Etats-Unis, malgré l'interdiction de la préfecture de Police à Paris qui invoque des raisons sanitaires et le risque de "troubles à l'ordre public" "à l'instar des incidents et violences" survenus mardi lors de la manifestation lancée par le comité de soutien à la famille d'Adama Traoré devant le tribunal de Paris. 20.000 personnes y ont participé.

Manifestations en région

A Bordeaux, un collectif appelle à rendre "hommage aux victimes de violences policières et du racisme systémique" en brandissant des pancartes à l'évocation des noms des victimes. Le rendez-vous est fixé à 14h place de la Bourse. Cette "action non violente, statique et silencieuse" doit durer "45 minutes" avec port du masque et respect de la distanciation physique. Une autre marche doit relier les quais de la Garonne au consulat des Etats-Unis.

Des appels invitant à se rassembler à Nantes, Limoges, Poitiers, Marseille ou Lille ont également été lancés sur Facebook. A Lille, où au moins 2.000 personnes ont défilé jeudi soir, une nouvelle manifestation est prévue samedi à 15h place de la République. A Nice, un rassemblement prévu à 17h samedi a été interdit par le préfet des Alpes-Maritimes.

L'état d'urgence sanitaire, en vigueur pour l'instant jusqu'au 10 juillet inclus, interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. "Il faut que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d'exprimer ce besoin-là parce qu'il faut quand même ne pas oublier la situation sanitaire" liée à l'épidémie du coronavirus, a insisté la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ce vendredi, sans convaincre. "Manifester est un droit inaliénable" a réaffirmé la Ligue de défense noire africaine.

Soutien de plusieurs personnalités

Le mouvement est soutenu par plusieurs personnalités dont le comédien Omar Sy, auteur d’une tribune publiée sur le site de « l’Obs ».

La romancière Virginie Despentes s'est, elle, exprimée sur France Inter, interpellant "ses amis blancs qui ne voient pas le problème" du racisme et énumérant plusieurs exemples de discriminations dont elle dit avoir été témoin.