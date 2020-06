VIDEO Violences policières : des policiers excédés par les critiques déposent des menottes à Nice

Le climat s'enflamme au sein de la police.

Alors que le ministre de l'Intérieur s'apprête à recevoir jeudi et vendredi les syndicats de police pour tenter de calmer leur colère après ses déclarations lundi sur les violences policières, les policiers se mobilisent. Christophe Castaner a prôné lundi la "tolérance zéro" contre le racisme dans la police et interdit plusieurs techniques d'interpellation.

La colère des policiers monte en puissance.

A Nice, spontanément quelques heures après des dizaines de policiers nationaux ont déposé leurs menottes place Masséna à Nice. Ils se disent "écoeurés". C'est la "stupeur dans nos rangs et nous sommes au point de rupture" a expliqué Laurent Martin de Frémont, délégué du syndicat Unité SGP Police sur France Bleu Azur dans la matinale de mercredi 10 juin .

"Vous nous avez embrassés après les attentats et aujourd'hui vous nous vilipendez"... " il faut recadrer le débat" .

Nous sommes _"les plus contrôlés et les plus sanctionnés "pour nos comportements. "_Nous attendons des réponses après la demande du ministre de supprimer la clé d'étranglement."