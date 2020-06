Violences policières : des rassemblements en hommage à George Floyd dans plusieurs villes de France

Huit minutes et 46 secondes de silence : c'est l'hommage qui a été rendu à George Floyd ce mardi dans plusieurs villes de France. Ses obsèques ont débuté à 18h à Houston, au Texas, la ville d'origine de cet homme de 46 ans tué lors d'une interpellation le 25 mai dernier. Un drame qui a entraîné une vague d'indignation dans le monde entier.

Dans l'Hexagone, bien qu'interdits par la loi en raison de la crise sanitaire, ces rassemblements sont "tolérés", a déclaré Christophe Castaner, au micro de BFMTV/RMC. Selon le ministre de l'Intérieur, les manifestations "ne sont pas (autorisées) dans les faits (...) mais l'émotion mondiale, qui est saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent". Il demande aux manifestants de bien respecter les gestes barrières

Rassemblement place de la République à Paris

Lancé par SOS Racisme et relayé par de nombreuses organisations, un rassemblement est organisé place de La République à Paris à partir de 18h. Les manifestants ont respecté huit minutes et 46 secondes de silence, durée durant laquelle le policier a mis son genou sur le cou de George Floyd.

La chanteuse Camelia Jordana est présente tout comme plusieurs personnalités politiques.

Manifestations en région

Des manifestations ont également lieu en région ce mardi, à Lille, Grenoble, Dijon, Amiens, Bourges ou encore Poitiers. Rassemblements aussi à Angers et Bordeaux. A Bordeaux justement, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées place de la Victoire pour rendre hommage à George Floyd.

A Orléans, les manifestants se sont agenouillés, le point levé, pendant près de neuf minutes. Même scène à Caen, devant le Mémorial, où certains ont mis le genou à terre.

Un rassemblement est prévu à Toulouse, mais mercredi. Et à Nantes, plus de 2.000 manifestants se sont réunis ce lundi et ont défilé dans les rues de la ville.