Violences policières : le syndicat SGP Police de Vaucluse dénonce la stigmatisation des forces de l'ordre

Deux rapports qui sont sortis lundi alimentent le débat sur les violences policières. D'abord celui de la police des polices, l'IGPN et celui du Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui pointe une crise de confiance et une augmentation des violences. Dans le Vaucluse, le syndicat SGP Police réagit.

Le débat sur les violences policières continue d'être alimenté avec les deux rapports sortis lundi. D'abord celui de la police des polices, l'IGPN, s'est vu confier 1460 enquêtes en 2019, un chiffre en hausse de près de 24%. Et plus de la moitié vise des accusation de violences des forces de l'ordre. Les nombreuses manifestations de gilets jaunes sont l'une des explications.

Les saisines du Défenseur des droits ont triplé en cinq ans

Autre rapport remis lundi, celui du Défenseur des droits. Jacques Toubon est de plus en plus saisis sur des questions concernant les forces de l’ordre : 1957 réclamations l'an dernier à ce sujet, un chiffre qui a triplé en cinq ans.

Il y a aussi ce compte Facebook, suivi par 7 000 membres des forces de l'ordre, qui diffuse des messages racistes, homophobes ou sexistes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour "injure publique à caractère raciste" et "provocation publique à la haine raciale".

Alors que les manifestations se multiplient contre les violences policières, les syndicats estiment qu'il n'y a pas plus de racisme chez les forces de l'ordre que dans le reste de la société. Alain Tissot, le secrétaire départemental du syndicat SGP police Force Ouvrière de Vaucluse, dénonce la stigmatisation des policiers.

"C'est la lassitude qui règne dans nos rangs. On ne peut pas comparer ce qui se passe aux Etats-Unis avec la réalité en France. Oui, il y a des racistes chez nous comme dans toutes les couches de la société, et ceux-là n'ont rien à faire chez nous".

Le métier de policier moins attractif qu'avant selon SGP Police

Pour Alain Tissot, les policiers sont obligés de se forger "une carapace". "Depuis fin 2018, on a eu des manifestations de gilets jaunes tous les samedis, ensuite les rassemblements contre la réforme des retraites, là, la crise du Covid nous a bien occupée et aujourd'hui, nous sommes stigmatisés, parce que certains font des généralités". Le secrétaire départemental de SGP Police remarque qu'il n'y a quasiment plus désormais de manifestation sans débordement.

Le syndicat SGP Police FO s’inquiète du recrutement à venir et constate que le métier de policier est beaucoup moins attractif qu’avant. Actuellement, 3000 postes de gardiens de la paix sont à pourvoir sur toute le territoire.