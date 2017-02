Violences policières : le témoignage de jeunes du quartier des Côteaux à Mulhouse

Dans les quartiers de Mulhouse, aucun incident n'est à déplorer depuis l'affaire Théo en banlieue parisienne. Les jeunes des Côteaux témoignent de leur relation avec la police : "ils sont cool, mais si ça devait se passer comme à paris, ce serait l'émeute".

Pas de manifestation, ni d'incident en Alsace depuis le début de "l'affaire Théo", ce jeune homme gravement blessé à coups de matraque lors de son interpellation jeudi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Ils sont cool, nous on est gentil, mais si ça se passe comme à Paris, là ce sera l'émeute" - un jeune des Côteaux

A Mulhouse, le quartier des Côteaux avait été le théâtre de fortes tensions entre policiers et jeunes à l'été 2012 : caillassages, poubelles et voitures incendiées. De nombreuses personnes avaient été interpellées. Près de cinq ans plus tard, les relations entre policiers et jeunes du quartier semble être apaisées : "ils sont cools et nous on est gentil", raconte cet habitant qui reconnaît toutefois que "si ça se passe comme à Paris, là ce sera l'émeute".

Depuis l'instauration de l'état d'urgence, ils ont pris confiance" - un jeune du quartier des Côteaux à Mulhouse

Un peu plus loin, le dialogue s'installe avec un autre groupe de jeunes, plus nuancé sur la façon dont se passe les contrôles policiers. "Ils nous disent : viens ici mets des mains contre le mur, ferme ta gueule... Le problème c'est qu'on ne connaît pas la loi et le code pénal, c'est là dessus qu'ils peuvent nous avoir". Les jeunes ajoutent aussi "depuis l'instauration de l'état d'urgence, ils ont pris confiance, ils sont sévères mais c'est des hommes comme nous, ils ont juste une matraque et des gaz en plus".

