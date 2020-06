Violences policières : "Toute malversation est condamnée", selon le secrétaire d'Unité SGP Police en Normandie

Cela fait partie des slogans que l'on a entendu, ces derniers jours, dans les manifestations organisées en France contre les violences policières : "Pas de justice, pas de paix". Pour certains manifestants, les policiers auteurs de violences ne seraient pas systématiquement sanctionnés. "Je siège dans les commissions de discipline depuis à peu près vingt ans, nous prenons nos responsabilités, assure Frédéric Desguerre, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police - FO. On a décidé des révocations ces dernières années et toute malversation est condamnée chez nous."

"La violence augmente des deux côtés"

Il y a quelques jours, le directeur général de la police national a confirmé que des policiers rouennais étaient renvoyés en conseil de discipline pour avoir tenu, dans une messagerie privée, des propos racistes, sexistes, antisémites et homophobes. "Au vu des documents que j'ai pu avoir en ma possession, on se dirige vers une grosse exemption temporaire de fonction, voire une révocation", estime Frédéric Desguerre, invité ce lundi de France Bleu Normandie.

Ce lundi, le rapport annuel de l'IGPN indique que le nombre d'enquêtes judiciaires confiées à la police des polices a augmenté de 23,7% en 2019 par rapport à l'année précédente. Plus de la moitié de ces enquêtes (868 sur 1.460) portent sur des "violences volontaires". "Effectivement, on a des cas comme ça", reconnaît Frédéric Desguerre, qui ajoute : "La violence augmente des deux côtés. On a vu ces derniers temps que les manifestations devenaient de plus en plus violentes. Quand vous faites trois heures de manifestation à prendre des pavés sur la figure, effectivement il faut beaucoup de retenue pour avoir des gestes professionnels."

Le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police - FO ne pense pas qu'il y ait, "pour une grande partie de la population", de crise de confiance envers les forces de l'ordre. Mais Frédéric Desguerre plaide pour plus de prévention dans les territoires les plus compliqués : "Quand on veut faire de la répression, il faut qu'elle s'accompagne de prévention. Il faut reconquérir certains territoires et ne pas y aller que pour faire de la répression. Il faut implanter des commissariats dans les secteurs difficiles. La police de proximité avait donné ces premiers effets, mais on l'a arrêté en cours de route."