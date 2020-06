Violences policières : "Un rassemblement pour dénoncer le déni de justice" déclare Assa Traoré

De nouveaux rassemblements sont organisés ce samedi dans de nombreuses villes françaises pour dénoncer le racisme et les violences policières. Le week-end dernier déjà, plus de 23.000 manifestants avaient défilé à Paris, Lyon, Poitiers, Nancy ou encore Marseille. Vendredi, ce sont les policiers qui ont manifesté pour protester contre ces accusations de racisme et de violences, notamment à Paris, Marseille et Bordeaux.

De son côté, Christophe Castaner a assuré ses troupes de son soutien, mais le ministre de l'Intérieur a confirmé la suppression de la technique d'étranglement.

La police refuse de laisser le cortège quitter la place de la République

Le comité de soutien pour Adama Traoré a appelé à une "mobilisation populaire" ce samedi pour réclamer "la vérité et la justice" concernant la mort de ce jeune homme en juillet 2016 à la suite de son interpellation par la gendarmerie dans le Val-d'Oise. Le cortège est doit quitter la place de la République direction Opéra, mais la police refuse de laisser les manifestants passer et rappelle l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. "C'est une situation incroyable, c'est une pure et simple provocation, j'espère que tous nos amis pourront ressortir sans être blessés", a expliqué Jean-Luc Mélenchon, présent dans le cortège.

C'est odieux et c'est une façon d'entretenir en France un climat qui est très malsain. - Jean-Luc Mélenchon

La préfecture de police précise sur Twitter que "les personnes qui le souhaitent peuvent quitter la place par tous les axes à l'exception du boulevard Saint-Martin et rue du Temple".

La soeur d'Adama Traoré, Assa, avait déclaré plus tôt : "Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice, la violence policière, la violence sociale, la violence raciale." Selon la jeune femme, "la mort de George Floyd a fait écho à la mort de mon petit frère en France". Elle a qualifié de "victoire" le fait que "la France reconnaît qu'il y a du racisme dans la police, dans la gendarmerie".

Nous ne sommes pas là pour converser, nous sommes là pour avoir des actes judiciaires. - Assa Traoré

Génération identitaire, groupe d'extrême-droite, a déployé une banderole sur le toit d'un immeuble place de la République où il était écrit : "Justice pour les victimes du racisme anti-blanc". La banderole a finalement été déchirée, sous les applaudissements de la foule.

Le préfet de police de la capitale a demandé à ce que tous les commerces, bars et restaurants ferment leurs portes sur le trajet de la manifestation parisienne.

Des rassemblements en région

Ce samedi matin, 200 personnes se sont réunies à Quimper, à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme, pour rendre hommage à George Floyd et aux autres victimes de violences policières.

Un rassemblement est également organisé depuis 14h30 à Rouen, place Saint-Sever, où un millier de personnes se sont réunies. Manifestations également à Tours, place Jean Jaurès et à Caen, place du théâtre, où l'on compte environ 500 participants.

Plusieurs centaines de manifestants se sont également retrouvés devant le tribunal des 24 Colonnes à Lyon. Selon un journaliste de franceinfo présent sur place, l'appel national est relayé à Lyon par le comité "vérité, justice pour Medhi", un jeune homme mort dans des conditions obscures près de Lyon en septembre 2015, après avoir tenté de forcer un barrage de police. Un cortège d'une vingtaine de gilets jaunes a rejoint le rassemblement, avec des slogans comme "Macron, on est là". Comme dans la capitale, la foule ne bougera pas, un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre. La passerelle qui mène du Vieux lyon jusqu'à la presqu'île est bloquée.

Des manifestations sont également organisées ce samedi à Metz, Nancy, Avignon ou encore Montpellier et Saint-Nazaire. A Chambéry et Besançon, le rassemblement était prévu à 15h. A Marseille, une manifestation est prévue au départ du Vieux-Port, à Bordeaux place de la Bourse (avec des Gilets Jaunes).

A Nantes, le préfet de police a interdit la manifestation. En raison de l'état d'urgence sanitaire, les rassemblements de plus de dix personnes sont en effet prohibés. A Lille, le rassemblement, qui réunit 200 à 300 personnes, est parti de la place de la République. Des tirs de lacrymogène ont fait reculer le cortège.

A Strasbourg, un rassemblement est prévu ce dimanche.