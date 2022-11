Violences policières : une enquête ouverte après les échauffourées en octobre près d'un lycée de Nanterre

Les semaines des 10 et 17 octobre derniers, plusieurs confrontations, parfois très violentes, entre jeunes et policiers avaient contraint le lycée Joliot-Curie de Nanterre à fermer temporairement. On apprend ce vendredi que quatre adolescents ont porté plaintes pour "violences policières" auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "De premières investigations sont en cours", a précisé le parquet de Nanterre à l'AFP.

Une trentaine de personnes avaient été interpellées les semaines du 10 et 17 octobre lors de heurts entre policiers et jeunes aux abords du lycée polyvalent de Joliot-Curie, qui compte environ 1.700 élèves. La grande majorité d'entre elles étaient des mineurs, dont nombre d'élèves scolarisés à Joliot-Curie.

C'est la suppression de l'aide aux devoirs dans l'établissement (depuis rétablie) qui avait mis le feu aux poudres, le 10 octobre, les élèves avaient bloqué le lycée. Dès le lendemain, des heurts avaient éclaté entre jeunes et policiers, ces derniers ayant été visés par des mortiers d'artifice et des projectiles. Les violences, elles, s'étaient propagées au lycée Claude Chappe.

Le ministre de l'Éducation avait appelé au calme

Les heurts, qui s'étaient poursuivis sporadiquement la semaine du 17 octobre , avaient fait réagir le gouvernement. Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye avait ainsi déclaré le 16 octobre sur RTL qu'il importait "de retrouver une situation de calme" dans ce lycée, "qui a des difficultés depuis de nombreuses années".