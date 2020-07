Violences policières : une enquête ouverte à Besançon après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux

Ce vendredi, le parquet de Besançon a ouvert une enquête pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique. Le préfet du Doubs a également saisi l'IGPN. Filmée en plein après-midi dans le quartier de Planoise, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un cas possible de violence policière à Besançon. On y voit un adolescent et un policier en train d'échanger. Quelques secondes plus tard, le policier donne une violente claque au visage du jeune, âgé de 16 ans.

La scène a été tournée jeudi après-midi, au niveau de la passerelle qui donne sur la rue des Causses.

Selon la police, le fonctionnaire de police aurait contrôlé ce jeune, dans un cadre légal : celui d'un contrôle d'identité sur réquisition permanente du Procureur de la République dans un Quartier de Reconquête Républicaine (QRR), comme c'est le cas pour Planoise. Dans ses premières déclarations, le policier explique qu'il s'arrête en scooter pour contrôler ce jeune mineur.

Le ton monte. Le policier aurait été insulté, le jeune lui aurait notamment dit : "ça fait moins le malin quand tu es tout seul" : le binôme du fonctionnaire de police s'est éloigné quelques mètres plus loin. Le policier lui donne un coup au niveau du visage.

Le policier auditionné

Le jeune est blessé selon la police : transporté à l'hôpital de Besançon, il a la lèvre fendue. Il porte un appareil dentaire ce qui lui provoque des lésions dans la bouche. Après avoir obtenu le feu vert des médecins, le jeune est placé en garde à vue au commissariat de police de Besançon. Il est entendu sur ce qu'on lui reproche : des outrages et menace de commettre un crime. Il est sorti de garde à vue ce vendredi à 14h et sera convoqué devant un juge des enfants en octobre prochain. Parallèlement, il va être désormais auditionné sur le contrôle d'identité et le coup qu'il a reçu.

Le préfet du Doubs demande le retrait immédiat du policier

De son côté, le préfet du Doubs a demandé ce vendredi "le retrait immédiat de la voie publique du fonctionnaire de police au directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, en l’attente des conclusions de cette enquête".

Le policier va également être entendu par sa hiérarchie. Une fois que l'IGPN sera saisie du dossier, ce sera elle qui mènera l'enquête.