Gilet jaune blessé à la tête à Besançon : une plainte déposée par son avocat

Besançon, France

Une plainte pour violence avec arme contre X vient d'être déposée par Jean-Michel Vernier, l'avocat de Jérémy, un gilet jaune. Samedi 2 février, lors de l'acte 12 à Besançon, Jérémy, membre du "Street Médic", a été touché par un jet de projectile à la tête, rue Nodier, dans le centre-ville. Le manifestant a eu huit jours d'arrêt de travail.

Près de 600 personnes manifestaient ce 2 février. Alors que les manifestants faisaient face aux CRS, rue Nodier, le jeune menuisier de 26 ans a reçu un projectile en pleine tête. "Je n'ai pas compris au début ce qui venait de se passer", affirme ce gilet jaune dont le choc de l'impact a été amorti grâce à son casque. " J'ai été dans les vapes pendant bien 25 minutes. Je me souvenais plus de rien", ajoute le jeune homme. La scène a été filmée et publiée sur internet.

La blessure à la tête de Jérémy lors de la manifestation des gilets jaunes, le 2 février à Besançon - Karine, une gilet jaune

Ce vendredi, Jérémy a passé un examen IRM. Il souffre d'une commotion cérébrale. "J'ai encore des maux de tête et j'ai mal aux cervicales", précise Jérémy. Son arrêt de travail vient d'être prolongé de six jours.

Difficile encore de savoir avec précision ce qui a touché Jérémy en pleine tête. Le jeune homme pense avoir reçu un projectile tiré par une arme LBD 40. Le Préfet du Doubs, Joël Mathurin a confirmé l'usage de LBD à Besançon. Il a assuré qu'aucun blessé grave n'a été recensé.