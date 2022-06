Pride de Bordeaux : les organisateurs associatifs et la ville prennent très au sérieux les violences

Les associations Le Girofard et SOS racisme, en compagnie de Olivier Escots, adjoint au maire en charge du handicap et de la lutte contre les discriminations et de leurs avocats ont fait le point ce lundi 20 juin sur les procédures en cours suite aux violences commises lors de la Marche des fiertés.

La conférence de presse a débuté par un soutien aux victimes de la pride du 12 juin, qui selon les associations, sont actuellement « physiquement hors de danger » après l’accident de char. Une enquête est en cours afin de déterminer les raisons de l’accident. Mais avant, pendant et après l’accident de char la marche des fierté a été impacté par plusieurs actes LGBTphobes.

Le premier a eu lieu à 7h30 dimanche matin. Alors que l’association Le Girofard était en train de préparer la place des quinconces pour l’événement, ils ont aperçu des tags insultants pour la communauté. La mairie a été contactée, elle immédiatement fait un signalement. Le deuxième acte LGBTphobe a eu lieu au début de la marche, l’association Le Girofard a reçu un message de menace, de mort et de dégradation de leur local. La personne à l’origine du message a été retrouvée rapidement. Enfin, peu après 17h alors que la police et les secours géraient l’accident de char les manifestants qui ont continué d’avancer vers les quinconces ont fait face à un groupe de personnes cagoulés debout sur le toit de maison ecocitoyenne, une banderole « incitant à la haine, à caractère homophobe ». Le groupe d’agresseur a aussi insulté et jeté des bouteille en verre sur les manifestants. Le groupe a été interpellé par les forces de l’ordre mais relâché à peine 24h après, sans aucune poursuite. D’autres personnes ont agressé des marcheurs avec un pistolet à eau contenant du dissolvant. Tous ces incidents ont obligé les organisateurs de la marche à stopper l’événement pour la sécurité de chacun. « On a eu la sensation de devoir se cacher alors que c’était la journée de notre visibilité » explique un militant de SOS homophobie.

Pour plusieurs militants présents ce lundi, le climat nauséabond d’aujourd’hui « est dû aux médias et aux politiques qui ont laissé des propos haineux être répandus ». L’un d’eux rappel que « l’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. » SOS homophobie et Le Girofard ont tous deux porté plainte contre le groupe d’agresseurs qui se trouvait sur le toit de la maison ecocitoyenne. Une démarche suivie par la Ville de Bordeaux qui a également porté plainte. Une façon de montrer encore un peu plus son soutien à la communauté queer bordelaise. La Ville souhaitait lier dans sa plainte l’agression à la pride et les récentes dégradations de « passages piéton arc en ciel ». Ces derniers avaient été repeints en bleu blanc rouge, avec des fleurs de lys. Pour la mairie les différents événements sont directement liés. Mais ça n’a pas été possible. Pour les avocats choisi par Le Girofard et SOS homophobie les faits sont graves, la violence physiques, les injures et n’incitation à la haine sont clairs, « il y a suffisamment d’éléments probants pour que personnes soient identifiées et beaucoup d’éléments supplémentaires ont été apportés aux forces de police » explique Me Hedwige Mure. L’avocate ne s’avance pas sur les peines mais des amendes et de la prison sont possibles.

Pour les victimes de quelconques agressions durant ce week-end du 11 et 12 juin, SOS homophobie et Le Girofard ont mis à disposition sur le site et réseaux sociaux une cellule d’écoute. « Il ne faut pas hésiter à nous contacter » précise Marc Gaudron le président de l’association Le Girofard. À côté de ça les associations ont décidé de maintenir les festivités prévues jusqu’à la fin de ce mois des fiertés. La sécurité sera renforcée, avec notamment une fouille des sacs à l’entrée des lieux de rencontres.