Violences quartier République à Dijon : Des vigiles vont surveiller les deux jardins publics sur la place

Comment améliorer la sécurité dans les centres-villes après l'agression de deux jeunes place de la République à Dijon, il y a dix jours ? Faut-il plus de policiers pour assurer la tranquillité publique ? On en parle sur France Bleu Bourgogne avec la première adjointe à la ville de Dijon.

Nathalie Koenders, place de la République, les habitants, les commerçants estiment que les incivilités empirent dans leur quartier. C'est le constat que vous faites aussi ?

Alors la place de la République a toujours été très animée, avec des problèmes de tranquillité et de sécurité publique qui se sont accentués ces dernières années, notamment après le Covid, pour plusieurs raisons. On voit des phénomènes nouveaux apparaître avec des rixes, avec des bandes qui ont plutôt des comportements de prédateurs, et puis amplifiés aussi avec les réseaux sociaux puisque eh bien maintenant certains se filment même en train d'agir, et les victimes, on peut les comprendre veulent communiquer. Et ces deux phénomènes bien entendu la ville de Dijon et la police nationale les prennent très au sérieux.

Le préfet de Côte-d'Or a parlé de 60 policiers qui arrivent à Dijon et à Chenôve cette semaine. Ils seront mobilisés sur cette place de la République particulièrement ?

Oui, alors je pense qu'il y a trois axes pour pour régler le problème de la tranquillité publique, il y a déjà la dissuasion. C'est la présence sur le terrain de la police municipale jusqu'à 3h du matin puisque elle termine ses services à cette heure là et de la police nationale. Donc, j'espère effectivement que ces policiers en renfort viendront aussi sur cette place, pour qu'elle retrouve la sérénité. Il y a également la sanction. Des arrêtés ont été pris, des arrêtés municipaux pour interdire la vente d'alcool après 21 h et fermer les épiceries de nuit parce que c'était des regroupements. Et puis il y a un arrêté préfectoral pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique à partir de 14 h. Donc on va essayer aussi de davantage faire respecter ces arrêtés. Et puis enfin, il y a la prévention. Et moi, je rappelle aussi aux jeunes quand ils font la fête, ils ont bien raison de la faire, d'être, de faire attention parce qu'ils peuvent se mettre dans des situations vulnérables où ils deviennent des victimes potentielles.

Ça veut dire que quand on sort de soirées, on traîne pas sur la place de la République ?

Oui, c'est vrai qu'on est en train aussi d'étudier le fait de limiter les horaires d'ouverture des fast-food. Parce qu'on voit qu'après lorsque les établissements de nuit ferme et bien certains veulent se restaurer et donc ça crée des regroupements sur la voie publique et donc les personnes, eh bien il peut y avoir des mauvais regards ou effectivement les personnes qui sont très très alcoolisées peuvent être des victimes potentielles. Donc moi je les appelle à faire attention à ne pas trop s'alcooliser parce que ces gens là c'est mauvais pour la santé et en même temps ils sont plus vulnérables que soit les garçons, les filles. Et puis nous, on va en tout cas augmenter notre présence. Donc j'ai parlé de la présence de la police nationale, la police municipale bien sûr. Et puis nous allons faire appel à partir d'aujourd'hui de ce (mardi) soir à du gardiennage privé. Alors c'est pas simple parce qu'ils n'ont pas le droit d'être sur l'espace public. Donc nous allons mettre des gardiens privés avec des chiens sur les deux demi lunes qui correspondent à des jardins publics, ce qui participe à ce qu'on appelle la dissuasion. Et donc ça peut faire baisser les tensions s'il y en a.