Violences sexuelles : onze évêques ou anciens évêques "mis en cause" devant la justice civile ou de l'Eglise

Onze évêques ou anciens évêques ont été "mis en cause" devant la justice civile ou la justice de l'Eglise pour des signalements, a annoncé lundi Eric de Moulins-Beaufort lors d'un point presse de la Conférence des évêques à Lourdes. Parmi ces personnalités figurent Mgr Michel Santier (Créteil) et Mgr Ricard, ancien évêque de Bordeaux, qui a reconnu une conduite "répréhensible" sur une mineure il y a 35 ans. "Il y a aujourd'hui six cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique (droit de l'Eglise, ndlr)", a déclaré le président de la CEF.

La transparence réclamée par les victimes

Parti à la retraite en 2021, Mgr Santier avait été sanctionné en novembre de la même année par les autorités du Vatican pour des "abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs", commis dans les années 1990 dans le cadre de la confession, alors qu'il était prêtre à Coutances (Manche) et directeur d'une école de formation à la prière pour jeunes. Un an après la publication du rapport de la Commission Sauvé sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'institution, ces révélations ont créé de la colère parmi des victimes et chez des fidèles, qui ont dénoncé "le silence" des évêques autour de cette sanction.

Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, avait alors admis "entendre la demande d'une plus grande clarté sur (les) procédures canoniques (du droit de l'Eglise, ndlr) et les mesures qui peuvent en découler". Et promis de réfléchir, dès la session de Lourdes, "à des changements dans nos procédures, dans notre façon de les mener comme d'en communiquer les résultats"

