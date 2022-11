Violences sexuelles dans l'Église: 10 nouvelles victimes se sont signalées dans le diocèse de Beauvais

Alors que l'Eglise catholique vient de révéler une nouvelle affaire d'agression sexuelle, impliquant cette fois le cardinal Jean-Pierre Ricard , le diocèse de Beauvais a publié ce mercredi son premier rapport annuel de la cellule accueil-écoute contre les violences sexuelles dans l'Église, repéré par nos confrères du Parisien .

ⓘ Publicité

24 prêtres du diocèse mis en cause, dont 17 sont décédés

L'évêque de Beauvais, Noyon et Senlis y indique que, depuis le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), publié en octobre 2021, "10 nouvelles victimes se sont signalées. Cela porte à une cinquantaine le nombre des victimes connues, et à 24 le nombre des prêtres du diocèse mis en cause pour des actes de pédocriminalité, dont 17 sont décédés. Pour les 7 autres, 4 résident dans l’Oise et n’ont plus aucune charge pastorale".

À lire aussi Pédocriminalité dans l'Église : une quarantaine de victimes indemnisées un an après le rapport Sauvé

"Comme vous, j’ai été abasourdi et profondément attristé par les témoignages des victimes", écrit monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, qui a organisé l'an dernier trois rencontres publiques l'année dernière à Beauvais, Creil et Compiègne. "Ces trois soirées, ouvertes à tous, ont été aussi l’occasion pour de nouvelles victimes, soit de se faire connaître, soit de s’exprimer sur leur souffrance" écrit-il dans ce rapport.

La cellule "d’accueil et d’écoute des victimes de violences et d'agressions sexuelles de la part d’un prêtre, d’un diacre, d’un religieux ou d’un laïc en responsabilité" mise en place par le diocèse dans l'Oise depuis cinq ans reste joignable au 06 10 82 47 04 ou par mail à l'adresse ecoute.victimes@oise-catholique.fr. Une adresse mail a également été créée par les victimes pour "échanger entre elles et se soutenir mutuellement" : victimes.dio60@gmail.com.