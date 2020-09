Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi avoir ouvert une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", dans l'affaire portant sur des violences sexuelles présumées dans le monde du patinage.

Violences sexuelles dans le patinage : la justice ouvre une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles"

L'enquête notamment vise à "identifier et localiser les potentielles victimes".

Une enquête a été ouverte pour "viols" et "agressions sexuelles" par personne ayant autorité sur mineur, a annoncé jeudi le parquet de Paris. Une décision qui fait suite à un rapport dévoilé en août par l'Inspection générale du ministère des Sports, mettant en cause une vingtaine d'entraîneurs de patinage.

Cette enquête, ouverte le 4 septembre et confiée à la Brigade de protection des mineurs, vise à "identifier et localiser les potentielles victimes et déterminer les parquets compétents" en France pour chaque cas, a précisé le parquet de Paris, qui avait déjà ouvert en février une enquête après les accusations de l'ex-patineuse Sarah Abitbol.

Un rapport accablant

Le 4 août, l'Inspection générale du ministère des Sports estimait que plus d'une vingtaine d’entraîneurs de patinage artistique "seraient mis en cause" dans des affaires de violences sexuelles, physiques ou verbales.

Le rapport précisait que douze entraîneurs étaient impliqués dans des "faits de harcèlement ou d'agressions sexuelles, avec trois d'entre eux déjà condamnés dans le passé à des peines d'emprisonnement fermes ou assorties d'un sursis". Sept autres dossiers concernaient "des violences physiques ou verbales (dont une majorité pourrait être frappée de prescription)". Deux autres concernaient des "entraîneurs décédés avant que les procédures engagées aient pu aller jusqu'à leur terme".

Des faits passés sous silence, selon les experts

Les enquêteurs avaient par ailleurs relevé "un véritable problème d'alcool" chez une partie des entraîneurs, et dénoncé l'omerta au sein de la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG). Son fonctionnement fédéral "a favorisé une forme d’omerta sur les soupçons qui pesaient à l’égard entraîneurs et a pu conduire à l’absence de procédures disciplinaires, ou même de simples enquêtes, sur des faits de violence pourtant dénoncés par des victimes", selon les experts. A leurs yeux, le volume des affaires est "sans équivalent au plan international".

Après l'affaire Sarah Abitbol et plusieurs témoignages sur les violences sexuelles dans ce sport, le président de la FFSG, Didier Gailhaguet avait démissionné de son poste, accusé de ne pas avoir signalé ces agissements.