Violences sexuelles dans le sport : 1.000 signalements effectués depuis 2020

1000 signalements de violences sexuelles dans le sport ont été effectués depuis l'ouverture de la cellule d'écoute du ministère des Sports en 2020, selon les premiers travaux de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport créée il y a un an et demi par le Comité national olympique. Ce dernier organise à Paris ce jeudi les premières assises internationales de lutte contre les violences sexuelles dans le sport.

Selon Catherine Moyon de Baecque, co-présidente de la commission, elle-même victime quand elle était lanceuse de marteau de haut niveau, il faudrait multiplier le chiffre par 10 pour être fidèle à la réalité. "Quand vous parlez, vous avez beaucoup à perdre. Les représailles, elles existent", a-t-elle souligné.

Plan de prévention

Les fédérations sportives ne parviennent pas à briser l'omerta sur les violences sexuelles. Pourtant, 80% d'entre elles ont défini un plan de prévention, mais le personnel n'est pas assez sensibilisé et les signalements ne remontent que trop rarement, selon les constats de la commission. "C'est trop facile de dire qu'il faut régler le problème des violences" en prenant "soit une structure, soit une association, soit un référent. Il s'en occupe et puis on en entend plus parler", a-t-elle dénoncé.

La Commission souhaite former les cadres et en priorité ceux des délégations olympiques à 500 jours des Jeux de Paris.