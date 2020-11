Violences sexuelles dans le sport : plus de 300 affaires signalées et 40 fédérations concernées

Le ministère des Sports a enregistré depuis le début de l'année 313 affaires de violences sexuelles grâce à des signalements, a annoncé dimanche 22 novembre la ministre Roxana Maracineanu. "Quarante fédérations sont concernées", a-t-elle également expliqué sur franceinfo. Elle estime qu'un cap a été franchi : "On dénonce cette omerta", se félicite-t-elle. A tel point que le ministère des Sports a créé "une cellule dédiée" aux violences sexuelles.

Plus de 30 cas signalés dans le judo

Selon la ministre déléguée aux Sports, les cas de violences sexuelles ont notamment pu être signalés grâce à aux travails des journalistes. "Il y a depuis le début de l'année beaucoup d'enquêtes journalistiques, de différents médias, qui ont fait sortir ces affaires, et des témoignages qui nous arrivent." Après le patinage, c'est l'équitation qui a été concernée. Aujourd'hui, plus de 30 cas sont signalés dans le judo. "Cela a fait ouvrir des enquêtes administratives à mon ministère", explique Roxana Maracineanu.

"Il faut qu'on fasse la lumière sur ces cas existants déjà dans la fédération depuis de nombreuses années", estime-t-elle. Dans ce cadre, elle réclame que "les fédérations et les présidents se positionnent de manière forte", pour que les auteurs puissent être écartés et sanctionnés. "C'est un travail de fond pour lutter vraiment et prévenir, avec les fédérations, ces violences", conclut-elle.