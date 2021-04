Près de 445 personnes ont été mises en cause à ce jour via des signalements remontés à la cellule dédiée aux violences sexuelles dans le sport, a indiqué vendredi la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu, à l'occasion de la deuxième convention consacrée au sujet.

Violences sexuelles dans le sport : 445 personnes mises en cause en un an par la plateforme d'écoute

La plateforme d'écoute sur les violences sexuelles dans le sport, créée en février 2020 à la suite du témoignage de l'ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol accusant son ancien entraîneur de viol, a reçu des centaines de signalements impliquant 445 personnes a indiqué vendredi la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu, à l'occasion de la deuxième convention consacrée au sujet. "Depuis un an, 407 affaires ont été traitées ou sont en cours de traitement par la cellule mettant en cause 445 personnes", a-t-elle précisé. "48 fédérations sportives" sont concernées et 12 "concentrent 66% des affaires" aajouté la déléguée ministérielle chargée des violences sexuelles dans le sport, Fabienne Bourdais.

Mi-février, un premier état des lieux avait fait état de 387 signalements et 421 personnes mises en cause dont 245 éducateurs professionnels ou bénévoles (188 et 57 respectivement).

Les éducateurs sportifs majoritairement incriminés

D'après les informations recueillies par franceinfo, ces remontées ont permis d'établir un profil des agresseurs et des victimes : 96% des agresseurs désignés sont des hommes, 72% avaient une fonction d'éducateur sportif. En face, les victimes sont à 83% des femmes, quasiment toutes mineures au moment des faits. "63% des cas concernent des mineurs de moins de quinze ans", selonles autorités. Neuf fois sur 10, ces faits sont qualifiés d'agressions sexuelles.

"La grande majorité des faits se déroulent dans des clubs classiques" a souligné la déléguée ministérielle chargée des violences sexuelles dans le sport précisant que "25 signalements" émanaient de structures de haut niveau. "Dénoncer les violences dans le sport, ce n'est pas dénigrer le sport ou dévaloriser ses acteurs. C'est même tout l'inverse", a martelé Roxana Maracineanu.

Près de 200 éducateurs suspendus

191 mesures d'interdiction administratives ont été prononcées par les préfets. 29 agents publics sont aussi concernés, dont 16 du ministère des Sports et 11 de l'Education nationale parmi lesquels 7 professeurs d'EPS.

Témoignant en tant que présidente de la Cour d'assises du Loiret, Aude Cristau, a expliqué que "le milieu du sport attire des prédateurs, comme l'école", évoquant le cas d'un moniteur de cyclisme sur route coupable de "19 viols". Elle a aussi insisté sur les symptômes de stress post-traumatique dont sont atteints les victimes (scarifications, troubles alimentaires, mutisme...). "J'ai des petites filles qui se cachent sous mon bureau", incapables de parler, a-t-elle expliqué. Elle a également évoqué la difficulté de parler des crimes subis, car souvent synonyme de rupture avec le milieu du sport. "J'ai eu une petite cavalière qui m'a dit : 'j'ai préféré subir plutôt que de rompre mon parcours de compétition'", a-t-elle encore raconté.

Sarah Abitbol, qui s'est exprimé lors de cette convention, a expliqué qu'elle "était sur le chemin de la guérison", un an après son livre "Un si long silence" qui a déclenché une cascade de révélations dans le sport. "Les victimes ont moins honte de parler", a-t-elle dit. "C'est difficile de parler, car on a l'impression d'entacher notre sport (...) mais il le fallait", a-t-elle dit. "Je suis fière de l'avoir fait même si parfois il y a encore des retours compliqués", a-t-elle ajouté.