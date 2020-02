Violences sexuelles dans le sport : une cavalière périgourdine dénonce des viols pendant son adolescence

La Roche-Chalais, France

Elle avait 13 ans quand les agressions sexuelles ont commencé : "J'étais pratiquante dans l'équitation et [...] j'ai été victime de mon moniteur qui m'a violée et agressée pendant 10 ans" témoigne-t-elle à nos confrères de franceinfo. Amélie Quéguiner, une cavalière professionnelle de 50 ans, dénonce avoir été agressée sexuellement par trois entraîneurs d'équitation alors qu'elle était enfant. Les faits se seraient déroulés dans les années 1980, Amélie Quéguiner était élève dans un centre équestre en Nouvelle-Aquitaine.

Lors d'une journée de détection, un conseiller technique régional la viole, lui aussi, "et lors d'un stage de détection qu'on faisait avant les championnats de France, j'ai été victime d'un autre coach qui gravitait dans ce milieu-là et qui a entraîné d'autres jeunes filles comme moi." témoigne la Périgourdine.

Les trois entraîneurs ont exercé en Nouvelle-Aquitaine

Interrogée par nos confrères de France Info, Amélie raconte : "J'ai porté plainte il y a deux ans contre le premier - et principal - agresseur." Le parquet de Pau avait été chargé de l'enquête mais selon elle "les faits étaient prescrits. [...] L'enquête a duré un an et demi, les enquêteurs ont essayé de révéler d'autres témoins ou victimes. Mais deux victimes connues n'ont pas voulu reconnaître les faits devant les autorités. La justice a donc classé sans suite mon affaire. Ce qui ne veut pas dire que ce monsieur n'est pas coupable." En revanche, Amélie Quéguiner n'avait pas signalé les faits à la fédération française d'équitation.

Ce sont encore des personnes qui ont accès à la jeunesse - La plaignante

Aujourd'hui propriétaire des Ecuries de Liam à La Roche Chalais en Dordogne, Amélie Quéguiner a publié sur son compte Facebook mercredi 5 février une lettre adressée à Serge Le Comte, président de la Fédération Française d'équitation, dans laquelle elle lui demande des "actions efficaces en terme de sanction". Dans cette lettre, elle ajoute que les trois individus mis en cause sont tous retraités "mais il n'est pas rare qu'on fasse appel à eux, que des vieilles gloires donnent encore des stages ou des formations dans des centres équestres, y compris au niveau des comités régionaux, départementaux. [...] Donc ce sont encore des personnes qui ont accès à la jeunesse."

Amélie Quéguiner a rendez-vous à la gendarmerie de La Roche Chalais ce jeudi 6 février dans l'après-midi.

Contacté, le ministère des Sports dit s'être mis en lien avec la fédération française d'équitation et avec la cavalière. La FFE qui a appelé la cavalière ce jeudi sur demande du ministère.

La fédération dit avoir recensé plusieurs cas comme celui d'Amélie ces derniers jours. Des cas étalés sur plusieurs années. La cavalière va maintenant envoyer un courrier détaillé avec la chronologie des faits. Le ministère promet de lancer une enquête dès qu'elle recevra ce courrier.