Violences sexuelles : la cavalière périgourdine poursuivie pour diffamation par la fédération le 28 avril

Amélie Queguiner qui a témoigné sur les violences sexuelles qu'elle a subi dans sa jeunesse est convoquée au tribunal de Périgueux, le mercredi 28 avril. La Fédération française d'équitation et son président l'accusent de diffamation.

La Fédération Française d'Equitation poursuit Amélie Queguiner en justice pour diffamation après un texte publié le 6 février dernier.

Un texte publié le 6 février dernier

L'audience de consignation est prévue le mercredi 28 avril au tribunal de Périgueux. La gérante d'un centre d'équitation à la Roche-Chalais a témoigné en février 2020 pour dénoncer les viols et les violences sexuelles subies de la part de trois de ses formateurs dans les années 80 alors qu'elle était jeune adolescente et jeune cavalière. Dans ce texte publié dans l'Obs, Amélie Queguiner estime que la Fédération française d'équitation n'a pas assez soutenu les victimes. Elle accuse aussi le président de la Fédération d'avoir gardé au sein de son centre équestre un agresseur sexuel. Serge Lecomte considère que ces accusations relèvent de la diffamation et qu'elles sont là pour le déstabiliser pendant la campagne pour la présidence de la fédération.

Une pétition lancée en ligne

Ce mercredi 21 avril, plusieurs associations et personnalités ont publié une tribune dans l'Obs pour demander à la Fédération Française d'Equitation de retirer sa plainte. Une pétition a été lancée en ligne sur le site Change.org pour soutenir Amélie Queguiner. A ce jour, près de 15.000 signatures ont été recueillies.

La Fédération française d'Equitation ne va pas renoncer à son droit de se défendre estime son avocate, maître Fanny Collin. "Il n'est pas question de céder au tribunal médiatique".