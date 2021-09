Violences sexuelles : la Fédération retire sa plainte en diffamation contre la cavalière périgourdine

Il n'y aura donc pas de procès en diffamation dans l'affaire Queguiner. La cavalière périgourdine, gérante d'un centre d'équitation à La Roche Chalais en Dordogne, confirme ce jeudi qu'elle a trouvé un accord avec la Fédération Française d'Equitation qui portait plainte contre elle. L'audience devait avoir lieu lundi prochain devant le tribunal correctionnel de Périgueux. L'avocate de la FFE, Fanny Collin, confirme également ce jeudi que la Fédération a bien retiré sa plainte _"_dans une volonté d'apaisement et pour se concentrer sur les violences sexuelles dans le monde du sport et particulièrement celui de l'équitation".

La FFE avait porté plainte en diffamation contre la cavalière périgourdine suite à ses déclaration dans l'Obs en février 2020. Amélie Queguiner affirmait avoir été victime de violences sexuelles dans sa jeunesse dans les années 80 de la part de trois de ses formateurs. La cavalière périgourdine dénonçait l'attitude de la Fédération qui n'avait pas assez soutenu, selon elle, les victimes.

" Je suis soulagée et satisfaite"

En avril dernier, plusieurs associations et personnalités avaient lancé une pétition en ligne pour demander à la Fédération Française d'Equitation de retirer sa plainte en diffamation. La pétition a recueilli à ce jour plus de 21 000 signatures. Lundi prochain, le tribunal correctionnel de Périgueux devrait donc entériner le retrait de plainte de la FFE. Amélie Queguiner se dit " soulagée et satisfaite".

