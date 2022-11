Violences sexuelles : le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien curé à Marseille, mis en cause

Une nouvelle révélation qui secoue l'Eglise de France. Alors que la Conférence des évêques de France se réunie en ce moment à Lourdes, Eric de Moulins-Beaufort a tenu un point presse exceptionnel ce lundi 7 novembre. Le président de la conférence a annoncé que onze anciens évêques ont été "mis en cause" devant la justice civile ou la justice de l'Eglise, dans des affaires de violences sexuelles. Il a notamment évoqué le cas du cardinal Jean-Pierre Ricard, né à Marseille en 1944. Ce dernier reconnait, dans une lettre, une conduite "répréhensible" sur une mineure de 14 ans.

Curé à Marseille au moment des faits

A cette période, il y a 35 ans, Jean-Pierre Ricard était alors curé à la paroisse Sainte-Marguerite dans le 9ème arrondissement de Marseille. L'ancien président de la Conférence des évêques de 2001 à 2007 est revenu sur ces faits qui datent de 1987. À propos de sa victime de 14 ans, il affirme s'être "expliqué avec elle" et lui avoir "demandé pardon". Le cardinal affirme également se "mettre à disposition de la justice, tant sur le plan de la société que celui de l'Eglise".

Jean-Pierre Ricard a notamment été archevêque de Bordeaux de fin 2001 à 2019."J’exprime ma grande compassion à la personne victime concernée, déclare Jean-Paul James, actuel archevêque de la ville. Et je partage la peine de tous ceux, en particulier dans le diocèse de Bordeaux, qui seront blessés par ces révélations."

Une révélation qui fait suite au cas Michel Santier

Une annonce qui intervient presque un mois après des révélations sur Michel Santier . Parti à la retraite en 2021, il avait été sanctionné par le Vatican pour des faits de "voyeurisme" dans les années 1990sur deux hommes majeurs_._ Des faits commis dans le cadre de la confession, alors qu'il était prêtre dans la Manche et directeur d'une école de formation à la prière pour jeunes. Des révélations qui ne sont intervenues qu'un an plus tard, ce qui avait lors provoqué la colère chez les victimes.

Les 120 membres de la Conférence des évêques de France sont réunis depuis jeudi à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne.