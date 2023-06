Violences sexuelles : le Stade Rochelais au soutien d'une campagne de la gendarmerie sur le consentement

Dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation et d’information menée par le ministère de l’Intérieur pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, la gendarmerie a lancé, fin mai, une opération de distribution de plus de cinq millions de flyers. Une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles en France. Un chiffre intolérable qui a conduit plusieurs personnalités à s'engager dans une campagne sur le consentement lancée par le Groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime, en association avec la Gendarmerie nationale et l'agence de marketing Agently.

Sportifs, acteur et influenceuse

Parmi elles, deux joueurs du Stade Rochelais : le troisième ligne aile Matthias Haddad-Victor et le demi d'ouverture Antoine Hastoy. Outre les deux champions d'Europe de rugby, la judokate Clarisse Agbegnenou, quatre fois championne du monde, Benjamin Douba-Paris, acteur de la série Ici tout commence, ou encore l'influenceuse Juste Zoé et 1,4 millions d'abonnés sur Instagram, ont accepté de porter bénévolement cette campagne sur le consentement.

Les gendarmes de la Charente-Maritime rappellent qu'en 2023, "il faut encore le rappeler alors que c'est simple. Quand c'est NON, c'est NON !" Plusieurs cas de figure sont soumis en forme de questions. Vous avez un doute sur le consentement d'une personne ? Alors c'est NON ! Elle n'est pas en mesure de s'exprimer clairement ? Alors c'est NON ! Elle a changé d'avis entre temps et vous dit non ? Alors c'est NON ! Et si cette personne vous a dit oui plusieurs fois et qu'aujourd'hui elle a décidé que c'était non, là aussi c'est NON. Bref, quand c'est NON, c'est NON !