Violences sur des contrôleurs de la TAN à Nantes : prison ferme pour l'un des agresseurs

Un homme a été condamné à 10 mois de prison dont six mois ferme mercredi par le tribunal correctionnel de Nantes, son frère écope de 6 mois avec sursis. Ils étaient poursuivis pour avoir violemment agressé des contrôleurs de la TAN samedi.

Deux frères, de 22 et 31 ans, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Nantes mercredi après-midi, ils étaient poursuivis pour l'agression de cinq contrôleurs de la TAN (réseau de transports en commun de l'agglomération) samedi à la station Duchesse Anne.

L'aîné, déjà condamné pour violences conjugales en 2015, écope de 10 mois de prison dont six mois ferme et deux ans de mise à l'épreuve, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, il a été conduit en prison à l'issue de l'audience. Son frère est condamné de six mois avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve.

A l'audience, l'aîné a fini par présenter ses excuses aux victimes mais il a expliqué avoir paniqué devant les contrôleurs en pensant que son fils lui avait échappé à la descente du busway.

Nouvelle agression au moment où se déroulait le procès

Alors que l'audience se déroulait devant le tribunal correctionnel, un conducteur de bus de la TAN a été agressé, l'incident s'est produit au terminus de la ligne C5, à l'arrêt Quai des Antilles. Un homme lui a donné un coup de poing pour une raison inconnue et a pris la fuite.

Cette nouvelle agression survient au lendemain d'une "'journée blanche", les agents de la TAN ont refusé de prendre leur service mardi, l'ensemble du réseau de bus et de tramway de l'agglomération a été paralysé toute la journée.