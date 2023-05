Violences sur des élus en Alsace : "Il y a des gens qui ne supportent plus l'autorité"

Les violences contre les élus locaux et nationaux ont augmenté de 30% entre 2021 et 2022 en France et depuis elles continuent à progresser : plus 2% au premier trimestre, selon les chiffres du ministère des collectivités territoriales. La récente démission du maire de Saint-Brévin , Yannick Morez, dont le domicile a été incendié, a de nouveau mis en lumière ces chiffres. Les violences physiques représentent 5 à 7% de ces agressions.

Roué de coups pour une histoire de bornage de terrain

En Alsace, Georges Beck en a fait les frais. Le 9 juin 2016, il était encore maire de Geiswiller (Bas-Rhin) quand il a été roué de coups par un habitant, pour une histoire de différend autour d'une délimitation de terrain. "C'est une histoire de bornage, les personnes en question pensaient que la commune empiétait sur leur terrain. Ils montaient ça en épingle. Je leur ai proposé plusieurs fois des rendez-vous pour en discuter, leur expliquer", raconte Georges Beck, aujourd'hui conseiller municipal du village.

"Un beau matin, monsieur m'a agressé à l'arrêt de bus, soutenu par madame, qui était elle même médecin dans un autre village. J'ai été agressé violemment physiquement. J'ai été roué de coups par derrière en plus ! Ce sont des gens qui ne supportent aucune autorité, ni aucune contrariété de manière générale."

Contester l'autorité

Le maire de Châtenois a lui aussi été agressé en mars 2022, projeté à terre par des camping-caristes à qui il avait demandé de ne pas s'éterniser sur une aire de stationnement. Son agresseur a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. "Il ne faut pas dramatiser, à Châtenois, la population est dans la coopération. Ces violences envers des élus, ce sont à chaque fois le fait d'individus isolés".

Pour Luc Adoneth, le problème est plus large que les violences envers les élus : "de plus en plus de gens contestent l'autorité que ce soit un élu, les gendarmes, les pompiers, les médecins hospitaliers... dès qu'il y a des consignes à respecter une partie de la population est de plus en plus rétive et du coup il y a des dérapages envers ceux qui incarnent les règles".

La ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure, a officiellement lancé un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus . Un "pack sécurité" sera proposé avec un référent dans les commissariats ou gendarmeries et un dispositif d'alarme pour des interventions plus rapides. Le dispositif pénal doit être renforcé à l'automne prochain.