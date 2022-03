Violences sur personnes vulnérables : Un an ferme pour l'ancien soignant de l'Ehpad de Sainte-Sèvère

Mis en délibéré à l'issue de l'audience le jugement a été rendu ce lundi (07/03) dans l'affaire de violences sur personnes vulnérables à l'Ehpad de Sainte-Sévère. Le prévenu un un ancien aide-soignant de l'établissement Le Castel a été reconnu coupable de violences physiques et verbales sur certains résidants. Il a été condamné à un an de prison ferme devra verser entre 2 et 3 000 euros de dommages intérêts par victime (onze reconnues). Une condamnation plus lourde que les réquisitions. Un an avec sursis seulement avait été requis par le procureur.

14 parties civiles au procès

Les faits qui lui étaient reprochés se sont déroulés entre 2017 et 2020. Il s'agissait de maltraitances notamment des propos dégradants, ou encore des gestes brusques pendant les toilettes. Ce sont des collègues, choqués par son comportement qui avaient donné l'alerte. Le procès s'est tenu à la mi février. La direction de l'EHPAD était une des 14 parties civiles présentes au procès.

La peine est aménageable. Mais le condamné a également 10 jours pour faire appel. On ignore pour l'instant s'il a l'intention de le faire.