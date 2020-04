Violences sur sa fille de trois ans et son fils de cinq ans : une "maman méchante" condamnée à Brive

Une mère de famille âgée de 27 ans vient d'être condamnée par le tribunal de Brive pour des violences commises sur ses deux jeunes enfants et aussi sur son concubin qui est allé les dénoncer à la police. L'exercice de l'autorité parentale de la mise en cause a été suspendu pour six mois.

Des fessées, des claques et des insultes : voilà, entre autres, les faits décrits à la barre du tribunal de Brive par un petit garçon âgé de cinq ans et demi, ce mercredi, où sa mère de 27 ans était jugée en comparution immédiate pour des violences aussi commises sur sa petite soeur âgée de trois ans, et également sur le concubin de la mise en cause.

Une maman méchante

C'est justement ce conjoint âgé d'une quarantaine d'années qui est allé dénoncer ces violences habituelles à la police, et que le confinement n'a fait que rendre encore plus difficiles. Une " maman méchante " selon les dires de son petit garçon, qui ont été confirmés par les examens des médecins. La mauvaise mère a tant mieux que mal fini par avouer ses gestes, expliquant " avoir été dépassée ". Elle est condamnée à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. L'exercice de son autorité parentale est aussi suspendu pour six mois et elle a interdiction d'entrer en contact avec les victimes. La justice a aussi prononcé le placement des enfants.