Violences sur ses enfants : une maman de 52 ans condamnée à Bayonne

Trop d'explications tuent les explications. Une maman de 52 ans a été jugée et condamnée ce mardi 16 mai par le tribunal judiciaire de Bayonne pour des faits de violences commis fin 2022 à Cambo-les-Bains et Bidarray, sur ses deux jeunes enfants qu'elle ne parvenait plus à éduquer. Six mois de prison avec sursis ont été prononcés à l'issue d'une audience, devant la chambre correctionnelle, où la prévenue s'est perdue elle-même dans des explications confuses et alambiquées.

ⓘ Publicité

Les enfants fuient le domicile de la mère

Le garçon est âgé de 13 ans. Sa petite sœur de 11 ans. Ils n'en peuvent plus des cris, des hurlements, des crises de nerfs de leur maman, et ne veulent plus retourner vivre chez elle. Un jour, le garçon écoute de la musique dans sa chambre. Il n'entend pas sa mère qui l'appelle. Elle va alors "lui tirer les cheveux et le trainer dans les escaliers. L'enfant se cogne contre la porte et s'agrippe à la rambarde" raconte la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul lors de l'instruction à l'audience. Rebelote dans les rues de Cambo-les Bains lorsque la mère veut faire monter de force ses enfants dans la voiture alors qu'ils veulent partir avec leur papa. Les gendarmes vont intervenir deux fois et le collège fait un signalement. La plus petite fait même une tentative de suicide.

Formation auprès de chamans

La prévenue tente de se défendre. Explique pêle-mêle : "Je me trouve dans un état d'épuisement, avec une voiture qui ne marche pas, alors que je cherche à reconstituer ma patientèle, au milieu de deux crues et d'un feu de forêt". Le discours est confus, parfois incohérent, souvent pathétique. La maman explique ensuite qu'elle pratique des massages dans un hôtel pendant la saison. Elle se dit "relaxologue " après une formation auprès de chamans au Guatemala. "Je parle aux éléments et je suis une élève sur le chemin". Dans la salle du tribunal, un ange passe…

Six mois de prison avec sursis

Pour la défense de la quinquagénaire, il est ici question de solitude. Me Vincent Faget parle d'une mère "aimante" mais terriblement seule. Le parquet de son côté ne dit pas vraiment le contraire, mais pour le procureur de la République Jean-Claude Belot, "on ne mesure pas encore l'étendue des dégâts". Autrement dit, les conséquences sur les enfants se feront sentir sans doute plus tard. La réponse judiciaire n'est pas simple. Elle est sûrement plus médicale que pénale. Le tribunal a suivi les réquisitions en condamnant la maman à six mois de prison avec sursis et a une obligation de soins. Un suivi psychiatrique notamment.