Violences sur un adolescent soupçonné d'agression sexuelle à Roanne : quatre personnes en garde à vue

Ils sont soupçonnés d'avoir voulu se faire justice eux-mêmes : selon les informations de franceinfo, quatre hommes ont été placés en garde à vue jeudi matin à Roanne pour des violences sur un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fillette d'un des gardés à vue.

L'adolescent mis en examen

L'adolescent, un mineur isolé de 16 ans, a été identifié par la mère de famille, qui assure l'avoir surpris chez eux et l'accuse d'avoir agressé sexuellement sa fille de six ans dans la nuit du 20 au 21 octobre. Le père de famille et trois amis ont alors mis en place une surveillance du jeune homme, et la nuit suivante ils ont reconnu l'adolescent dans la rue. Il a reçu des coups avec un câble électrique qui lui ont valu 10 jours d'ITT. Il est, par ailleurs, mis en examen pour agressions sexuelles aggravées sur mineure de moins de 15 ans, et a été placé en détention provisoire.

Le procureur de la République de Roanne a déclaré, suite au témoignage du père de famille auprès de plusieurs médias, qu**'_"en France, on ne se fait pas justice soi-même"_,** et que "l'État de droit, c'est de laisser la justice faire son travail", soulignant que l'adolescent, qui nie les faits, avait été interpellé par la police, puis mis en examen et placé en détention provisoire.

Interrogé sur cette affaire mercredi lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué lui aussi que "l'État de droit [devait] primer", même si, "évidemment, nous comprenons l'émotion de ce père de famille".