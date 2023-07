Violences urbaines : Gérald Darmanin à Reims pour soutenir les élus, les commerçants et les forces de l'ordre

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est à Reims ce lundi dans le quartier de la Croix-Rouge. Une visite qui fait suite aux violences de ces derniers jours , six jours après la mort de Nahel. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 157 personnes ont été interpellées. Trois policiers et gendarmes ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur ira à la rencontre des élus et des commerçants qui ont subi des dégradations et des pillages dans le quartier Croix-Rouge, au sud-ouest de Reims, avant de participer au rassemblent avec les élus en mairie de Reims. Il ira ensuite déjeuner avec les forces de l'ordre.

Une visite pour soutenir élus, commerçants et force de l'ordre

Dans un premier temps, Gérald Darmanin se rend dans le quartier de la Croix Rouge au bureau de poste dégradé la semaine dernière. Il est aussi attendu au bar-tabac "La chaise au plafond" qui a fait l'objet de dégradations. Le quartier Croix-Rouge, au sud-ouest de Reims, a été également le théâtre de violences en réaction à la mort de Nahel mardi à Nanterre. Le commissariat a été attaqué la semaine dernière.

Dans ce quartier de Reims, le magasin Spar a été détruit et fermé, l’hôtel de police a été dégradé, et l’un des bureaux de poste a été pillé dans la nuit de vendredi à samedi. "Il faudra des semaines de travaux pour le remettre en fonctionnement" a expliqué le directeur de la Poste.

Vingt bureaux de poste ont été attaqués, dégradés ou volés sur toute la France, dont 3 à Reims, dans le quartier croix rouge, Wilson et Orgeval. Le bilan est lourd pour la ville. "Et les premières victimes ce sont les habitants", a rappelé le ministre de l’Intérieur.

Le bureau de poste du quartier croix rouge de Reims victime de dégradations © Radio France - Sophie Constanzer

Le ministre de l'Intérieur participera à midi depuis Reims au rassemblement en soutien aux élus . Il se rendra ensuite au Commissariat central et déjeunera avec les forces de l’ordre et services de secours mobilisés, "les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux et les pompiers, celles et ceux qui ont assuré notre sécurité et qui se sont fortement mobilisés", a expliqué Arnaud Robinet, le maire de Reims sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne .

Des faits injustifiables pour le maire de Reims

Arnaud Robinet a qualifié de faits "injustifiables" l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche. "Il faut que les condamnations soient fermes", a-t-il réagi. Mais "au-delà du maire, je pense à tous ceux qui subissent ces violences quasi au quotidien. Il faut véritablement restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi on en est arrivé là ?", a-t-il poursuivi.

Arnaud Robinet a été critiqué pour avoir publié vendredi un tweet alors que sa ville subissait des dégradations : "La racaille a pris prétexte d’un décès pour mettre à sac Reims pour piller, pour brûler, pour détruire. Simplement, par plaisir", a-t-il écrit. "J'assume totalement", a-t-il réagi ce lundi sur France Bleu Champagne-Ardenne. "Je ne comprends pas celles et ceux qui m'en font le reproche ou qui m'attaquent en me disant, vous stigmatisez les gens du quartier", a poursuivi le maire de Reims. "Quand des personnes commettent des dégradations, des pillages qui s'attaquent à des équipements publics et à des commerces, je ne vois d'autres termes que voyous", dit-il.

Lundi après-midi, Gérald Darmanin se rendra ensuite à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il échangera avec la maire, avec les commerçants victimes de dégradations. "Il tiendra par ailleurs une visioconférence depuis la sous-préfecture avec l’ensemble des préfets et sous-préfets de France sur le contexte actuel", a expliqué le ministre.