Violences urbaines : 3 véhicules d'Orléans Insertion Emploi incendiés dans le quartier de l'Argonne

Le spectacle est devenu malheureusement courant ces derniers jours : 3 carcasses de véhicules entièrement détruits ont été découverts ce lundi matin derrière les locaux d'Orléans Emploi Insertion, rue François Couperin. Il s'agit d'une camionnette et de deux utilitaires appartenant à l'association et qui ont été pris pour cible dans la nuit de dimanche à lundi. Ils étaient stationnés sur un parking en plein air, et cadenassé. " Les gamins qui ont fait ça ont détruit le matériel qui aide à réinserer leurs parents. Je ne comprends pas pourquoi s'attaquer au quartier ? " déplore Eric Sallé, le président de l'association.

Les 3 véhicules incendiés de l'association © Radio France - Lydie Lahaix

Orléans Emploi Insertion emploie 35 personnes et permet chaque année de remettre sur le marché du travail 20 à 30 personnes. "On venait d'avoir le marché d'enlèvement des encombrants des résidences de l'Orléanais avec cette camionnette qui est toute brûlée" précise Eric Sallé. Orléans Insertion Emploi a porté plainte et attend le passage des experts pour les assurances. L'association estime le manque à gagner à plus de 4.000 euros par jour. Elle va essayer de racheter le plus vite possible des véhicules d'occasion. Il lui reste une dizaine de véhicules en état, la plupart sont "à l'abri" à St Jean de Braye.