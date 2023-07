Violences urbaines : 4 jeunes seront jugés pour des départs d'incendie aux Résidences à Belfort

Quatre jeunes hommes âgés entre 20 et 21 ans ont été présentés à un juge ce vendredi suite aux violences urbaines commises dans le quartier des Résidences à Belfort. Ils ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance, pour des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 juin dernier.

ⓘ Publicité

Au terme de leurs auditions respectives, les mis en cause ont reconnu les faits : des tentatives de destruction de biens publics ou privés par incendie, alors que des véhicules ont été brûlés cette nuit là et du mobilier urbain détruit. Des affrontements ont également eu lien entre certains individus et des membres des forces de l'ordre.

Dans l'attente de leur jugement, ils sont soumis à un strict contrôle judiciaire qui les oblige à se présenter régulièrement au commissariat, à ne pas entrer en contact les uns avec les autres, à ne pas détenir une arme ou à ne pas sortir après 20h et avant 6h en dehors des exceptions liés à des horaires éventuels de travail, entre autres. Ils doivent être jugés d'ici la mi-août.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d'autres auteurs des dégradations commises à partir du 28 juin à Belfort, dans un contexte de violences urbaines ayant touché toute la France. Deux autres hommes ont déjà été interpellés à Belfort et doivent être jugés le 1er août.